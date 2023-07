Xavi Vierge (Honda): Erst abgeschossen, dann Neunter

Xavi Vierge fuhr in Most gemischte Ergebnisse ein

Nach Iker Lecuona im ersten Lauf sorgte am Rennsonntag Xavi Vierge für das beste Honda-Ergebnis. Insgesamt war das Meeting der Superbike-WM 2023 in Most für das Werksteam der Honda Racing Corporation durchschnittlich.

Das wechselhafte Wetter am vergangenen Wochenende war eine Herausforderung, sorgte aber für außergewöhnliche Rennen der Superbike-WM 2023. Spannend, dramatisch, spektakulär und mitunter überraschend.

Der fünfte Platz im ersten Lauf von Honda-Pilot Iker Lecuona war einer der eher unerwarteten Sorte – der Spanier war Elfter der Startaufstellung und wurde Fünfter, weil er mit den Intermediate-Reifen die richtige Wahl getroffen hatte. Auf der anderen Seite der Medaille am Samstag Teamkollege Xavi Vierge: Nur Platz 17.



«Natürlich war das nicht das Ergebnis, das wir erwartet hatten», gab Vierge zu. «Im Rennen ging alles schief. Vor dem Start regnete es, dann hörte es auf, und unter solchen Bedingungen ist es immer ein echtes Glücksspiel. Ich habe nicht die richtige Reifenwahl getroffen, denn ich bin mit Regenreifen ins Rennen gegangen. Ich hatte einen guten Start und versuchte, eine Lücke zu schließen, bevor ich an die Box kam, um auf Slicks zu wechseln. Danach war das Rennen so gut wie vorbei, obwohl ich eine sehr schnelle Runde fahren konnte.»

Im Superpole-Race am Vormittag kam der 25-Jährige nicht eine Runde weit, um anschließend im zweiten Hauptrennen für das beste Honda-Finish am Sonntag zu sorgen.



«Ich hatte einen sehr guten Start ins Sprintrennen und lag dicht hinter der Spitze. Leider hat mich Rinaldi in Kurve 15 mit dem Flügel seines Motorrads getroffen und ich konnte den Sturz nicht verhindern», schilderte der Honda-Pilot die Umstände seines Ausfalls. «Deshalb war es im zweiten Lauf wichtig, das karierte Tuch zu sehen, und das schaffte ich mit Platz 9 auch. Wieder nicht das, was wir anstreben, aber es war auch kein allzu schlechtes Ergebnis.»

Lecuona kam im zweiten Lauf nur 0,6 sec hinter seinem Landsmann ins Ziel, allerdings noch hinter Loris Baz (BMW) und Dominique Aegerter (Yamaha) nur als Zwölfter.



«Ich holte Schritt für Schritt zu Xavi auf und versuchte, ihn zu überholen. Aber ich merkte, dass es zu riskant war, da die Stärken unserer Motorräder gleich sind und blieb hinter ihm. Als er dann Baz überholte, versuchte ich das auch, verlor aber stattdessen eine Position», erklärte der 23-Jährige.