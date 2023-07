Domi Aegerter: Potenzial der Yamaha nicht genutzt

Domi Aegerter in Most

«Am Ende der ersten Saisonhälfte hätte ich etwas mehr erwartet», sagte Dominique Aegerter (GRT Yamaha) nach den Plätzen 8, 11 und 11 bei der Superbike-WM in Most. Den Schweizer plagt immer noch Arm-pump.

Was mit der Yamaha in Most möglich war, demonstrierte Ex-Weltmeister Toprak Razgatlioglu in beeindruckender Weise. Der Türke wurde in der Reifenlotterie am Samstag Zweiter, das Sprintrennen am Sonntagmorgen gewann er. Und ohne den Reifenschaden mit anschließendem Sturz hätte er wohl auch das zweite Hauptrennen gewonnen.



Die Plätze 8, 11 und 11 von Dominique Aegerter entsprechen hingegen weder den eigenen Ansprüchen noch denen von Yamaha.

«Vom zehnten Startplatz aus hätte ich etwas mehr erwartet als den elften Platz am Morgen», meinte der zweifache Supersport-Champion. «Aber es war nicht so einfach, weiter vorne ins Ziel zu kommen. Im zweiten Rennen bin ich vom zwölften Startplatz sehr gut weggekommen und konnte mich gleich in die Top-10 vorarbeiten. Aber wie am Samstag fehlte mir ein bisschen die Pace, um mit den vorderen Gruppen zu kämpfen. Bei solchen Rennen lerne ich immer noch viel darüber, wie man das volle Potenzial des Motorrads nutzen kann. Vor allem, wenn es um die Elektronik geht, denn es gibt viele Optionen und man muss oft das Mapping ändern.»

«Außerdem macht mir mein Arm immer noch mehr Probleme, als mir lieb ist», gestand Aegerter, der sich im Mai in der Nova Klinik in San Marino am rechten Unterarm hatte operieren lassen. «Die Kondition ist noch lange nicht bei 100 Prozent, denn ich leide immer noch ein wenig unter Arm-pump-Problemen. Hoffentlich können wir das in der Sommerpause beheben. Trotzdem möchte ich dem ganzen Team, Yamaha und all den Leuten, die mich in der Superbike-Weltmeisterschaft unterstützen, für alles danken, was sie für mich tun. Am Ende der ersten Saisonhälfte hätte ich etwas mehr erwartet. Aber wir können auch auf sehr gute Rennwochenenden zurückblicken.»

Der 32-jährige Superbike-Rookie ist hervorragend in die Saison gestartet und lag nach den ersten vier Events in Australien, Indonesien, Assen und Barcelona auf dem starken sechsten Gesamtrang. Seit er im Sprintrennen in Misano Anfang Juni abgeräumt wurde, läuft es nicht mehr rund. Aegerter hat seither nur noch ein einstelliges Ergebnis erobert (Platz 8 in Most) und ist auf den neunten Gesamtrang zurückgefallen.

Was ihm Zuversicht für die restliche Saison geben sollte: Yamaha zieht die Option auf ihn und verlängert seinen Vertrag bis Ende 2024.