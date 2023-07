Axel Bassani verpasste das Podium um eine Winzigkeit

Obwohl Axel Bassani beim Superbike-Meeting in Most keine Podiumsplatzierung erreichte, war der Ducati-Privatier einer der auffälligsten Piloten. Im zweiten Lauf war viel mehr drin als Platz 4.

Das Rennwochenende in Most war eines der bisher besten der Superbike-WM 2023. Alle drei Rennen waren spannend und der Ausgang war kaum vorhersehbar. Einer der Protagonisten des achten Saisonmeetings war Axel Bassani. Der 24-Jährige begeisterte schon am Samstag im ersten Lauf, als er nach einem Reifenwechsel durchs Feld pflügte und noch Platz 7 ergatterte.

Am Sonntag erreichte der Ducati-Pilot im Superpole-Race und im zweiten Lauf vierte Plätze. Im zweiten Hauptrennen zeigte der Italiener erneut eine sehenswerte Aufholjagd. Zuvor war er in der zweiten Runde auf Platz 2 durch den Kies gefahren und auf Platz 12 zurückgefallen. «Das war ein ganz dicker Patzer von mir», ärgerte sich Bassani. «Ich bremste einfach zu spät und muss mich beim Team dafür entschuldigen. Wir waren sehr konkurrenzfähig und hätten vorn mit Álvaro kämpfen können, durch meinen Fehler war das nicht möglich. Das war Mist!»

Erstaunlicherweise verpasste der Ducati-Privatier das Podium nur um eine Winzigkeit. Der zweitplatzierte Danilo Petrucci fuhr 0,134 sec vor Bassani über den Zielstrich, Jonathan Rea auf Platz 3 sogar nur 0,061 sec. «Das Rennen endete leider nach 22 Runden. Ich wurde Vierter, lag aber nicht weit hinter dem Dritten und Zweiten zurück. Es war ein gutes Gefühl, dass ich am Ende der Aufholjagd meine schnellsten Zeiten fahren konnte», meinte der WM-Fünfte. «Das macht und Mut für die restliche Saison, allerdings haben wir jetzt bei den letzten drei Meetings aus verschiedenen Gründen nicht die Ergebnisse erreicht, die möglich gewesen wären. Nach so einem Fehler noch Vierter zu werden, ist dennoch ein hervorragendes Ergebnis.»

In der nun folgenden sechswöchige Sommerpause will Bassani die Saison Revue passieren lassen. «Ich werde in mich gehen und darüber nachdenken, was ich ändern muss – vielleicht, dass ich es zu Rennbeginn etwas ruhiger sein muss», grübelte der Ducati-Pilot. «Ich bin ein junger Bursche, der mit so erfahrenen Piloten wie Johnny und Álvaro kämpfen will – und dabei passieren Fehler. Der erste Sieg wäre wichtig, weil ich dann einen Haken hinter eines meiner Ziele machen könnte. Bis Saisonende möchte ich das schaffen. Unser Moment wird kommen.»