Seltsamer Highsider: Razgatlioglu ist unschuldig

Nach dem Sieg im Sprintrennen am Sonntagmorgen war Toprak Razgatlioglu auch im zweiten Superbike-Hauptrennen in Most auf dem besten Weg zu gewinnen. Dann wurde er plötzlich von seiner Yamaha katapultiert.

Bis zur 16. von 22 Runden sahen wir im zweiten Hauptrennen in Most einen atemraubenden Kampf zwischen den beiden Weltmeistern Toprak Razgatlioglu und Alvaro Bautista. Jeweils am Ende der knapp 800 Meter langen Start-Ziel-Geraden lieferten sie sich ein Bremsduell, dass der Puls nach oben schoss.

Dann wurde Toprak in Kurve 3 plötzlich und ohne ersichtlichen Grund von seiner Werks-Yamaha katapultiert. Mit erhobenen Händen stand er im Kiesbett und fragte sich, was geschehen war.



Später schilderte der 26-Jährige in kleinem Journalistenkreis den entscheidenden Moment. «Es lag am Hinterreifen», verriet Toprak.



Auf der linken Seite war am äußersten Rand der Lauffläche ein Stück Gummi herausgebrochen, wodurch der Reifen schlagartig Luft verlor und Razgatlioglu wenig später in die Luft geschleudert wurde.



«Davor hatte ich bereits Vibrationen gespürt, hielt das aber für normal», ergänzte der Yamaha-Star, der beste Chancen hatte, nach dem Sprintrennen am Vormittag erneut zu gewinnen. «So einen Crash hatte ich noch nie und so einen Reifen habe ich auch noch nie gesehen. Ich wusste erst gar nicht was los ist und dachte, die Kette wäre runtergesprungen. Als die Streckenposten das Motorrad aufhoben sah ich aber gleich, dass es am Reifen lag – er wurde stark beschädigt.»



Dabei hatte Pirelli die weichen Hinterreifen vorsorglich nicht nach Tschechien mitgebracht, um eben solchen Schäden vorzubeugen. «Letztes Jahr gab es einige Schwierigkeiten mit dem SC0-Hinterreifen, also brachte Pirelli den härteren SC1», verdeutlichte Toprak. «Mich überrascht, dass so etwas passiert ist. Ich kritisiere Pirelli deswegen nicht, sie haben ja bereits die härteren Reifen gebracht. Das war einfach Pech. Ich konnte mich gegen Alvaro behaupten, lag vorne und konnte ruhig fahren. Meine Rundenzeiten wurden besser und ich konnte mich leicht absetzen – mit so einem Ende habe ich nicht gerechnet. Egal, es kommen noch viele Rennen.»



«Im zweiten Superbike-Rennen gab es mit der neuen C0567-Heckspezifikation drei Fälle von Blasenbildung», teilte Pirelli-Rennchef Giorgio Barbier mit. «Bei Rea, Gardner und Razgatlioglu. Bei den ersten beiden waren die Blasen extrem klein und hatten keinen Einfluss auf die Leistung und das Rennergebnis, während im Fall von Razgatlioglu der Reifen zwei weitere offensichtliche Blasen aufwies und die Daten einen plötzlichen Luftverlust des Reifens zeigen. Selbst wenn das Renntempo des Yamaha-Fahrers extrem hoch war und keiner der Reifen der anderen Fahrer irgendwelche Anzeichen von Belastung oder Abnutzung zeigte, dürfen solche Vorkommnisse nicht auftreten, weshalb wir eine eingehende Laboranalyse der drei Reifen durchführen werden, um herauszufinden, was die Blasenbildung verursacht haben könnte.»



Durch den unverschuldeten Sturz von Razgatlioglu konnte Bautista sein 18. Rennen in dieser Saison gewinnen, was einen Rekord bedeutet. In der Gesamtwertung liegt der Spanier jetzt wieder 74 Punkte vor Toprak.



«Ich denke nicht an die Meisterschaft», betonte der Türke zum wiederholten Mal. «Ich konzentriere mich darauf Rennen zu gewinnen. Es sieht so aus, als würde es nicht einfach werden, die Meisterschaft zu gewinnen. Durch meinen Sturz hat sich die Situation erneut verändert.»