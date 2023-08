44 Runden gestrichen: Gelbe Flaggen sind ein Ärgernis

Immer mehr Superbike-WM-Piloten kritisieren, dass die gelben Flaggen während der Superpole inflationär gezeigt werden und damit das Ergebnis verzerrt wird. Zur Sicherheit trägt das wenig bei.

Gelbe Flaggen auf der Rennstrecke bedeuten: Achtung Gefahr, vorsichtig und langsamer fahren. In Paragraph 1.23.2 des sportlichen SBK-Reglements ist deshalb festgelegt, dass sämtliche Rundenzeiten von Fahrern, die einen Sektor mit gelben Flaggen passieren, gestrichen werden. In der 20-minütigen Superpole-Session in Most geschah das 44 Mal!

Das Qualifying am Samstag war um 11.30 Uhr zu Ende, eine Minute später wurde das Ergebnis bestätigt. Um 13.26 Uhr, fast zwei Stunden später und nur 34 Minuten vor dem Start des ersten Hauptrennens, korrigierten die Offiziellen die Zeiten noch einmal und strichen den Ducati-Werksfahrern Alvaro Bautista (7.) und Michael Rinaldi (3.) ihr schnellsten Runden, womit die beiden auf die Startplätze 14 und 8 zurückgestuft wurden.

Noch schlimmer hatte es zuvor Philipp Öttl erwischt: Dem Bayer gelang nach zwei Stürzen nur eine gezeitete Runde, die ebenfalls annulliert wurde. Damit musste der Ducati-Privatier in allen drei Läufen vom 24. und letzten statt dem 16. Startplatz losfahren.

Schon länger kritisieren die Fahrer, wie das mit den gelben Flaggen im Qualifying gehandhabt wird. Denn tatsächliche Gefahr auf der Strecke herrscht nur selten.

«Ich sah, wie ein Fahrer in der letzten Kurve stürzte», schilderte Bautista den für ihn entscheidenden Moment in der Superpole. «Die gelbe Flagge sah ich, als ich in die Kurve einbog. Sie strichen mir meine Runde und ich stimme dem nicht zu. Denn ich hätte gar nichts machen können. Ich konnte nicht langsamer fahren, weil ich bereits in die Kurve einbog. Hinzu kommt, dass ich in besagtem Sektor nicht meine Bestzeit fuhr. Für mich gehört diese Regel angepasst. Mein Vorschlag ist, dass dir die Runde nur gestrichen wird, wenn du in einem Sektor mit gelben Flaggen auch deine persönliche Sektorenbestzeit gefahren bist. Wenn du langsamer machst, keine persönliche Sektorenbestzeit fährst, dir aber insgesamt die schnellste Runde gelingt, warum soll dann diese Runde gestrichen werden? In Imola haben sie mir bis auf eine alle Runden gestrichen, in Most die letzten zwei Runden. Für mich sind die aktuellen Regeln nicht fair.»

«Niemand macht deswegen besonders langsam», meinte Bautista im Gespräch mit SPEEDWEEK.com zu den gelben Flaggen. «Wichtig ist, dass man in diesem Moment mit einer Sicherheitsmarge fährt, um nicht zu stürzen. Denn wenn die Streckenposten einem gestürzten Fahrer helfen, sollte nicht ein anderer an der gleichen Stelle stürzen, darum geht es. Wenn du dich daranhältst, gibt es keinen Grund, dass die Runde gestrichen wird. Man könnte auch hergehen und nur diese Sektorenzeit streichen, sofern das die beste war. Stattdessen könnte man für diese Runde die zweitbeste Sektorenzeit dort heranziehen.»

BMW-Werksfahrer Scott Redding, der am Ende auf Startplatz 15 stand, stimmte Bautista zu. «Das ist alles Bullshit», hielt der Engländer fest. «In meiner gestrichenen Runde war das Signal für die gelbe Flagge aus, bevor ich zu der Kurve kam. Weil diese Kurve aber in dem Sektor lag, in dem gelbe Flaggen gezeigt wurden, war meine Runde weg. Da sowieso alle weiterpushen, machen die Flaggen bezüglich Sicherheit kaum einen Unterschied. Sie machen es nur für alle extrem frustrierend, weil es überall gelbe Flaggen hatte. In meinen Augen sollten im Qualifying deshalb keine Runden gestrichen werden – und nur im Qualifying. Gibt es einen Sturz, eine gefährliche Situation, müssen zwei geschwenkte gelbe Flaggen gezeigt werden, okay. Aber wenn einer nur von der Strecke fährt oder es gibt einen kleinen Ausrutscher an einer ungefährlichen Stelle, dann sollte nicht die Rundenzeit gestrichen werden, wenn man dort vorbeikommt. Das ist nicht fair, weil das Qualifying für die ersten beiden Rennen des Wochenendes maßgeblich ist.»