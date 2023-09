Offiziell: Remy Gardner auch 2024 mit GRT Yamaha

Der ehemalige Moto2-Weltmeister Remy Gardner wechselte nach einem mühsamen MotoGP-Jahr in die Superbike-WM; Yamaha ist trotz Leistungsschwankungen von seinem Potenzial überzeugt.

Wie von SPEEDWEEK.com berichtet, hat Yamaha seine vier Fahrer für die Werksmaschinen in den Teams Pata und GRT für 2024 beisammen.



Andrea Locatelli und Jonathan Rea bei Pata waren bereits bestätigt, ebenso Dominique Aegerter bei GRT. Nun hat der Hersteller mit den drei Stimmgabeln im Logo auch die Option auf den Australier Remy Gardner (25) gezogen, der 2024 erneut Teamkollege von Aegerter sein wird.

Aegerter sorgte in seiner ersten Superbike-Saison für die spektakuläreren Einzelergebnisse als Gardner, unterm Strich schenken sich die beiden aber nicht viel. Beide Weltmeister, Aegerter triumphierte zweimal in der Supersport-Klasse und Gardner in der Moto2, holten bislang zehn Top-10-Ergebnisse. Aegerter wurde in Assen Vierter, dazu in Barcelona Fünfter und eroberte in Assen, Barcelona und Misano drei sechste Plätze. Gardner hat drei sechste Plätze als beste Resultate vorzuweisen, diese gelangen ihm in Most (2x) und Assen.



Vor den Rennen auf dem Circuit de Never Magny-Cours am kommenden Wochenende liegt Aegerter in der Weltmeisterschaft mit 114 Punkten auf Rang 9, Gardner ist mit 98 Zählern Zwölfter.

«Wir freuen uns, die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Remy bekanntgeben zu können und eine unveränderte Fahreraufstellung im GYTR GRT Yamaha Team für die Saison 2024 festzulegen», teilte Andrea Dosoli mit, Yamahas Road-Racing-Manager. «Wir können sowohl das Talent als auch das Potenzial erkennen, das Remy besitzt. Auch wenn er in seiner Debütsaison Konstanz vermissen lässt, sind wir weiterhin zuversichtlich, dass wir unsere Ziele im weiteren Verlauf dieser und der nächsten Saison gemeinsam erreichen können. Mit Remy an Bord freuen wir uns auf eine Saison, die sehr spannend zu werden verspricht. Yamaha wird diese mit einer unglaublich starken Besetzung bestreiten, unsere vier Fahrer in den Teams Pata Yamaha Prometeon und GYTR GRT Yamaha haben zusammen 11 Weltmeistertitel gewonnen. Das bringt viel Verantwortung mit sich, Yamaha ist bestrebt, seinen Fahrern ein wettbewerbsfähiges Paket zu geben, das deren Talent entspricht.»

«Ich glaube, dass wir gemeinsam eine vielversprechende Zukunft haben», ergänzte Gardner. «Nächstes Jahr wird mein zweites Jahr mit der R1 sein, ich könnte nicht glücklicher sein mit GYTR GRT Yamaha. Mit einem weiteren Jahr Erfahrung setze ich große Hoffnungen in unsere Leistung. Ich fühle mich bereits wie zu Hause, daher ist es ein schönes Gefühl, diese Reise fortzusetzen. Ich möchte Yamaha für diese fantastische Gelegenheit meinen aufrichtigen Dank aussprechen.»