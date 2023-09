Ducati-Star Álvaro Bautista krank: 40 Sprints zum Klo

Als Sechster der kombinierten Zeitenliste blieb Álvaro Bautista am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2023 in Magny-Cours blass. Auch gesundheitlich ist der Ducati-Pilot nicht im besten Zustand.

Seit 2019 fährt Álvaro Bautista in der Superbike-WM und erlebte das Meeting in Magny-Cours eher bei herbstlichen Bedingungen. Die Hitze, die er an diesem Wochenende erlebt, erstaunt den Ducati-Piloten. «Es ist unglaublich. Ich glaube nicht, dass hier zu dieser Zeit jemals ein solches Wetter war», wunderte sich der Spanier. «Wir mussten aber nicht viel am Bike ändern, unsere Basis ist gut. Die Reifen haben bei der Hitze weniger Grip und daran muss man sich anpassen. Änderungen am Set-up funktionieren nicht, wenn die Reifen keinen Grip haben. Also lassen wir alles, wie es ist und gewöhnen uns daran.»

Bautista ließ sich am ersten Trainingstag eine 1:37,174 min als schnellste Zeit notieren, gefahren im FP2. In der kombinierten Zeitenliste belegt der 38-Jährige mit 0,274 sec Rückstand auf Jonathan Rea (Kawasaki) nur Platz 6 – für den Weltmeister ebenso ungewöhnlich wie das Wetter. «Der Tag war nicht einfach, ich quäle mich die ganze Woche mit einer Magenverstimmung», verriet der Ducati-Star. «Ich renne häufiger zur Toilette, als zu essen. Es fing Montagnacht mit etwas Fieber an, am Dienstag kam Durchfall dazu. In der Spitze rannte ich 40 Mal zum Klo, unfassbar.»

Der Weltmeister weiß auch, bei wem er sich für das unangenehme Problem bedanken muss. «Davor war ich bei der MotoGP in Barcelona, da muss ich es mir eingefangen haben. Fuck MotoGP», scherzte der Ducati-Pilot, der beim Sepang-GP einen Gaststart absolvieren wird. «Seit heute geht es mir besser, allerdings bin ich noch etwas ausgelaugt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich kann mich aber aufs Fahren konzentrieren und muss nicht mehr, ihr wisst schon.»