Jonathan Rea (Kawasaki): «Habe es schlimmer erwartet»

Am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2023 herrschte eine für Magny-Cours ungewöhnliche Hitze. Jonathan Rea begann seine Abschiedstournee von Kawasaki mit der Bestzeit.

Schnellster im FP1 und Sechster mit 0,5 sec Rückstand im FP2 – für Jonathan Rea verlief der erste Trainingstag in Magny-Cours durchaus zufriedenstellend. Bei den hohen Asphalttemperaturen, wie sie an diesem Wochenende herrschen werden (am Freitagnachmittag war die Strecke über 50 Grad heiß), sind die Sorgen des Kawasaki-Piloten üblicherweise am größten.

«Meine Jungs haben richtig gut gearbeitet. Meine erste fliegende Runde am Nachmittag war eine 1:37,6 min, was schon richtig schnell ist», sagte der Nordire, der für 2024 bei Yamaha unterschrieben hat. «Ich will nicht behaupten, dass unsere Probleme gelöst sind, definitiv beanspruchen wir den Vorderreifen bei 50 Grad Asphalttemperatur wie hier nicht mehr so stark wie bei Saisonbeginn.»

Zur Info: Kawasaki hatte bei diversen Tests für Rea ein Set-up mit einer anderen Balance ausgetüftelt, wodurch die Front weniger stark belastet wird.

Am heißen Nachmittag gab es zwei Unterbrechungen, zuerst nach einem Sturz und dann nach einem Motorschaden bei Dominique Aegerter, die den Ablauf gestört haben. Waren die Bedingungen Ursache für die diversen Stürze?

«Ich hatte die Bedingungen offen gesagt viel schlimmer erwartet, aber die Rundenzeiten sind erstaunlich schnell», sagte Rea. «Meine beste Zeit am Vormittag war eine 1:36,9 min und am Nachmittag wurde diese Zeit von anderen auch gefahren – ich weiß allerdings nicht, welche Reifen verwendet wurde. Der Grip in maximaler Schräglage ist nicht berauschend, bei solcher Hitze gibt es viel Bewegung vom Vorderreifen. Allerdings ist der Unterschied hier nicht so gravierend wie in Barcelona, wo die Rundenzeiten bei 35 Grad Asphalt extrem schlechter sind als bei 20 Grad.»