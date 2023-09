Magny-Cours, FP1: Abbruch nach Bassani-Crash

Superbike-Rekordchampion Jonathan Rea (Kawasaki) sorgte im ersten freien Training in Magny-Cours für die Bestzeit, Bonovo-BMW-Pilot Garrett Gerloff wurde vor Toprak Razgatlioglu (Yamaha) starker Zweiter.

Jahrelang gastierte die Superbike-WM am ersten Oktober-Wochenende in Magny-Cours, regelmäßig wurden die Teams und Fans von Regen, Kälte und Nebel heimgesucht.



Ganz anders dieses Mal: Seit Tagen herrscht Hochsommerwetter, daran soll sich auch über das Wochenende nichts ändern. Nachts kühlt es zwar auf 15 Grad Celsius ab, aber am späten Nachmittag steigen die Temperaturen auf bis zu 35 Grad.

Als am Freitagmorgen um 10.30 Uhr das erste freie Training begann, hatte die Luft 28 und der Asphalt 36 Grad.



Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte Rekordchampion Jonathan Rea auf der Kawasaki bereits nach wenigen Runden mit 1:36,900 min.



Zur Orientierung: Die schnellste Rennrunde fuhr der Nordire 2021 im Superpole-Race in 1:36,374 min. Den Pole-Rekord stellte Rea im gleichen Jahr mit 1:35,683 min auf.

1:43 min vor Ende der 45-minütigen Session wurde das Training nach einem fürchterlichen Highsider von Axel Bassani (Motocorsa Ducati) in Kurve 7 abgebrochen, womit es bei der Bestzeit von Rea blieb. Der Italiener hatte Glück, dass er nicht von seiner Panigale V4R getroffen wurde, die sich unzählige Mal überschlug. Bassani kam vorsorglich ins Medical-Center, wo Prellungen an der rechten Hand und links an der Hüfte festgestellt wurden. Im FP2 am Nachmittag wird der 24-Jährige wieder dabei sein.

Starker Zweiter wurde Garrett Gerloff aus dem deutschen Team Bonovo action BMW, Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu brauste auf Platz 3.



Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) wurde unscheinbarer Sechster, Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati 13.

Die beiden Honda-Werksfahrer Xavier Vierge und Iker Lecuona treten in Frankreich erstmals mit einem neuen Chassis an, kamen aber nur auf die Plätze 12 und 15.



Der Schweizer Dominique Aegerter (GRT Yamaha) wurde 14.

Loris Baz (17./Bonovo action) verpasste die erste halbe Stunde wegen technischer Probleme an seiner BMW, Danilo Petrucci (10./Barni Ducati) erging es ähnlich.



Wegen der Überschneidung mit der MotoE-WM in Misano fehlen in Magny-Cours zwei Stammfahrer: Im Team Kawasaki Puccetti fährt Lucas Mahias statt Tito Rabat und bei Petronas Honda IDM-Pilot Hannes Soomer statt Eric Granado.

Ergebnisse Superbike-WM Magny-Cours, FP1:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:36,900 min

2. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,157 sec

3. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,160

4. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,242

5. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,431

6. Alvaro Bautista (E), Ducati, +0,567

7. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,577

8. Scott Redding (GB), BMW, +0,735

9. Axel Bassani (I), Ducati, +0,762

10. Danilo Petrucci (I), Ducati, +0,844

11. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,978

12. Xavier Vierge (E), Honda, +1,168

13. Philipp Öttl (D), Ducati, +1,214

14. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,228

15. Iker Lecuona (E), Honda, +1,318

16. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +1,383

17. Loris Baz (F), BMW, +1,386

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,416

19. Bradley Ray (GB), Yamaha, +1,464

20. Isaac Vinales (E), Kawasaki, +2,126

21. Lucas Mahias (F), Kawasaki, +2,813

22. Hannes Soomer (EST), Honda, +3,129

23. Oliver König (CZ), Kawasaki, +3,571