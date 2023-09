Toprak Razgatlioglu: «Ich habe das längst vergessen»

Toprak Razgatlioglu hatte in Most einen heftigen Abflug

Mit einem spektakulären Highsider in Most ging Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) in die Sommerpause der Superbike-WM. Mit Platz 4 am Freitag meldete er sich in Magny-Cours bestens erholt zurück.

«Meine Ferien waren kurz, maximal zwei Wochen», erzählte Toprak Razgatlioglu am Freitagabend in Magny-Cours, als er sich mit einer Handvoll Medienschaffender traf. «Richtige Ferien waren es eh nicht, ich musste ja auch trainieren. Ich mag Ferien während der Saison nicht, nach der Saison bin ich entspannter.»

Während alle anderen Hersteller in der Sommerpause zwei Tage in Aragon beim Testen waren, verzichtete Yamaha. Für den Weltmeister von 2021 kein Nachteil: «Für mich war das gut. Manchmal musst du dein Motorrad vermissen. Ich habe es vermisst und fahre jetzt sehr gut. Wir haben dafür jetzt ein paar neue Teile bekommen, aber ich darf nicht verraten, was für welche.»

Sein Start ins Magny-Cours-Wochenende war in Ordnung, als Vierter in der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 verliert er lediglich 0,160 sec auf den Schnellsten Jonathan Rea (Kawasaki).

«2014 war ich zum ersten Mal hier, ich bin ja noch nicht so alt», grinste der 26-Jährige. «Aber so eine Hitze habe ich hier noch nie erlebt. Ich finde es gut und genieße das Fahren nach über fünf Wochen, auch wenn es sich fast wie bei der Hitze in Imola anfühlt. Da ist es nicht einfach, die richtige Abstimmung für das Motorrad zu finden. Wir sind stark, unsere Pace ist stark. Mir gelang nur keine sehr gute Rundenzeit. Ich fühlte mit neuen Reifen guten Grip, die sehr gute Rundenzeit kam aber nicht.»

Razgatlioglu beendete das letzte Rennen vor der Sommerpause in Most mit einem heftigen Highsider, weil er am Hinterrad einen plötzlichen Plattfuß bekam. «Zuerst hat sich Pirelli bei mir entschuldigt», erzählte der Türke. «Es hat den Anschein, als wäre der Reifen überstrapaziert worden. Aber das ist normal, wir pushen jede Runde. Pirelli war sehr überrascht, dass das passiert ist. Sie wissen auch noch nicht warum. Nach den Rennen in Most waren Ferien, da hat sich niemand um dieses Problem gekümmert. Das ist auch egal, ich habe das längst vergessen. Und für mich ist das nicht wichtig, ich bin ja schon gestürzt. Ob sie sich das gleich oder später anschauen, ändert für mich nichts.»