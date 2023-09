Aegerter: Arm-Infektion und Motorschaden überstanden

Der Schweizer Dominique Aegerter hat die Sommerpause genützt, um sich erneut am rechten Unterarm operieren zu lassen. Bei der Superbike-WM in Magny-Cours wurde er am Freitag von der Technik eingebremst.

Knapp 100 Sponsoren, Unterstützer und Fans hat Dominique Aegerter dieses Wochenende in Frankreich zu Gast, Bruder Kevin hat für diese spezielle VIP-Lounges im Boxengebäude gemietet.



Im Mai hatte sich Domi in San Marino wegen Arm-pump am rechten Unterarm operieren lassen, doch schnell stellte sich heraus, dass die Schmerzen nicht weg sind. Die Sommerpause nutzte der GRT-Yamaha-Pilot für eine weitere OP in Italien, bei welcher Verwachsungen zwischen den Muskeln und dem Gewebe entfernt wurden. Dabei fing sich der zweifache Weltmeister eine Infektion ein, woraufhin er sich vor gut zwei Wochen in der Schweiz ein drittes Mal operieren ließ.

Jetzt sollte das Thema vom Tisch sein, den Freitag in Magny-Cours beendete Aegerter als 16.



«Ich bin froh, wieder auf der Strecke zu sein, es war eine lange Pause», erzählte Domi. «Am Morgen brauchte ich einige Runden, um mich wieder an das Motorrad zu gewöhnen, und es war auch mein erstes Mal auf der R1 in Magny-Cours. Leider hatten wir am Nachmittag ein technisches Problem mit dem Motor, das mich Zeit gekostet hat und mich daran hinderte, mein Gefühl und meine Rundenzeiten zu verbessern. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir am Samstag stärker sein werden. Wir werden hart arbeiten, um genügend Streckenzeit zu haben, denn wir wissen, dass es ein sehr heißes Rennen wird.»