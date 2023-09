Michael Rinaldi (Ducati): «Am Ende entscheide ich»

Seit wenigen Tagen weiß Michael Rinaldi, dass er seinen Platz im Ducati-Werksteam verlieren wird. Umso mehr will der Italiener die noch ausstehenden Superbike-Meetings genießen, beginnend mit Magny-Cours.

Am Dienstag wurde offiziell, dass im kommenden Jahr Supersport-Leader Nicolò Bulega Teamkollege von Superbike-Weltmeister Álvaro Bautista im Aruba.it Ducati-Werkteam sein wird. Für Michael Rinaldi heißt es nach acht Jahren Abschied zu nehmen. Dabei besteht am Speed des Italieners besteht kein Zweifel, das bewies Rinaldi am ersten Trainingstag in Magny-Cours.

Am heißen Nachmittag, also bei den Bedingungen, wie sie auch für die beiden Hauptrennen erwartet werden, fuhr der 27-Jährige in 1:36,973 min die beste Runde. In der kombinierten Zeitenliste musste der Ducati-Pilot nur Jonathan Rea (Kawasaki) den Vortritt lassen, der im ersten Training am Vormittag um 0,073 sec schneller war.



«Am Ende ändert sich für die Rennwochenenden nichts. Ich bin hier und werde als Profi meinen Job tun. Die Beziehung zum Team ist grundsätzlich gut und auch wenn sich unsere Wege am Ende der Saison trennen, wollen wir bis dahin noch etwas erreichen. Ich werde die verbleibende Zeit auf meinem Bike wohl eher noch mehr genießen, weil nur noch wenige Meetings ausstehen», hielt Rinaldi im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Am Nachmittag Schnellster zu sein, ist natürlich positiv, allerdings weiß jeder, dass im Rennen Álvaro, Toprak und Johnny die Fahrer sind, die es zu schlagen gilt. Aber klar werde ich versuchen, ihnen zu folgen und um einen Platz auf dem Podium kämpfen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Magny-Cours © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Strecke © Gold & Goose Razgatlioglu und Redding © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Alvaro Bautista © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes Zurück Weiter

Starke Ergebnisse wären für Rinaldi in den Verhandlungen mit anderen Teams und Werken hilfreich. Geht Axel Bassani zu Kawasaki, hat er gute Chancen bei Motocorsa und könnte so im Dunstkreis von Ducati bleiben. Eine andere Möglichkeit bietet sich bei Honda, sollte Iker Lecuona von HRC in die MotoGP zum LCR-Team transferiert werden.



«Im Moment fokussiere ich mich auf dieses Rennwochenende, mit meinen Optionen beschäftige ich mich später. Ich habe totales Vertrauen in meinen Manager, allerdings ist es am Ende meine Zukunft und meine Wahl. Manager sollen dem Fahrer helfen, die Entscheidung trifft man am Ende aber selbst», versicherte der vierfache Superbike-Sieger. «Es ist ein wichtiger Job und es ist wichtig, ein gutes Verhältnis zu jedem Team und jeden Hersteller zu haben. Am Ende entscheidet aber das Herz des Fahrers.»