Magny-Cours, FP2: Hitze, Stürze und Rea-Bestzeit

Das zweite Training der Superbike-WM in Magny-Cours wurde von mehreren Stürzen überschattet, einen Motorschaden hatte Dominique Aegerter (Yamaha) zu beklagen. Jonathan Rea (Kawasaki) blieb in der kombinierten Liste vorn.

Im ersten Training sorgte Rekordchampion in Jonathan Rea (Kawasaki) bereits nach wenigen Runden für die Bestzeit in 1:36,900 min. Ob es am heißen Nachmittag im FP2 bessere Rundenzeiten gefahren werden können, war bei über 50 Grad Asphalttemperatur fraglich.

Nach zehn Minuten markierte Alex Lowes (Kawasaki) in 1:37,356 min die beste Zeit, während Michael van der Mark (BMW) stürzte und sein Motorrad zur Reparatur in die Box zurückbringen musste. Kurz darauf rutschte Xavi Vierge (Honda) auf einer Staubschicht aus, die Toprak Razgatlioglu (Yamaha) versehentlich auf die Piste brachte, als er innen in den Schmutz kam. Das Training wurde daraufhin zur Säuberung der Strecke unterbrochen. Zu diesem Zeitpunkt hatten nur Loris Baz (6./BMW), Lucas Mahias (Kawasaki) und Hafizh Syahrin (Honda) ihre Zeit vom FP1 verbessert.

Die Pause reichte ROKiT BMW aus, die M1000RR des gestürzten Niederländers zu reparieren. Der benommen wirkende Vierge begab sich dagegen ins Medical-Center und fehlte. Das Training wurde gerade erst fortgesetzt, als mit Bradley Ray (Yamaha) ein weiterer Sturz passierte – es war offensichtlich, dass die Bedingungen schwierig waren.

Bei noch 28 Minuten setzte sich Razgatlioglu in 1:37,301 min an die Spitze der Zeitenliste. Augenblicke später wurde die Session nach einem Motorschaden der Yamaha R1 von Dominique Aegerter und zur Reinigung der Strecke erneut abgebrochen.

Angesichts der Bedingungen überraschte es nicht, als nach Restart Álvaro Bautista (Ducati) in 1:37,174 min als erster Top-Pilot seine Zeit vom Vormittag verbesserte. Das Leichtgewicht belastet die Reifen weniger als die schwereren Piloten, was ihm bei hohen Temperaturen und über die Distanz einen Vorteil verschafft. Von den besten Zeiten war aber auch der Weltmeister noch weit entfernt: Die schnellste Rennrunde fuhr Jonathan Rea 2021 im Superpole-Race in 1:36,374 min. Den Pole-Rekord stellte der Nordire im gleichen Jahr mit 1:35,683 min auf.

Für die erste Rundenzeit unter 1:37 min sorgte bei noch 18 Minuten mit Michael Rinaldi in 1:36,973 min der zweite Ducati-Werkspilot. Der Italiener muss sich für 2024 ein neues Team suchen und wird bei den restlichen Meetings um starke Ergebnisse bemüht sein. Kurz darauf reihte sich Garrett Gerloff (BMW) nur um 0,008 sec hinter Rinaldi auf Platz 2 ein.

Gegen Ende der Session versuchten einige Piloten noch eine schnelle Rundenzeit, aber die Bedingungen ließen keine Top-Zeiten zu. In der kombinierten Zeitenliste bleibt Rea in 1:36,900 min vorn, gefolgt von Rinaldi, Gerloff, Razgatlioglu, Andrea Locatelli (Yamaha) und Bautista.

Bester Honda-Pilot am Freitag wurde der gestürzte Vierge mit 1,2 sec Rückstand auf Platz 14.

Ohne Verbesserung fiel Philipp Öttl (Ducati) auf Platz 15 zurück, Aegerter beendete den ersten Trainingstag auf der 16. Position.