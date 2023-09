Loris Baz mit BMW Endurance beim Finale in Bol d’Or 14.09.2023 - 09:58 Von Kay Hettich

© Instagram/LorisBaz Loris Baz auf der Endurance-BMW

Unmittelbar nach seinem Heimrennen in der Superbike-WM 2023 in Magny-Cours reist Loris Baz zu einem weiteren wichtigen Event in Frankreich. Beim Finale der Endurance-WM 2023 in Le Castellet verstärkt er das BMW-Werksteam