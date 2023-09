Urplötzlich ging das Knie von Alex Lowes (32) kaputt

Das Superbike-Meeting in Magny-Cours endete für Alex Lowes frustrierend. Wegen Schmerzen im Knie gab der Kawasaki-Pilot im Superpole-Race auf und erhielt von den Rennärzten Startverbot für das zweite Rennen.

Beobachter wunderten sich, als Alex Lowes im Superpole-Race in Runde 5 die Boxengasse ansteuerte und seine Kawasaki abstellte. Denn der Engländer lag auf der guten fünften Position und die ZX-10RR schien einwandfrei zu funktionieren. Wenig später kam die überraschende Nachricht, dass der 32-Jährige von den Rennärzten für den zweiten Lauf am Sonntagnachmittag aus dem Verkehr gezogen wurde. Als Grund wurde eine Verletzung am linken Knie genannt.

Seltsam: Lowes war am gesamten Magny-Cours-Wochenende nicht gestürzt und zeigte einen ordentlichen Speed – im ersten Rennen am Samstag fuhr er auf der vierten Position, kreuzte nach einem Fehler kurz vor dem Ende aber nur als Achter die Ziellinie.

Lowes beschrieb ein ‹Knacken›, das er im Gelenk spürte. «Es gibt nicht viel zu sagen. Ich bin gut gefahren, also ist das schwer zu akzeptieren. Es war ja nicht so, dass ich einen Sturz hatte oder so», wunderte sich der Engländer. «Wir fanden schnell heraus, dass es ein Problem gibt, also muss ich jetzt mein Knie in Ordnung bringen und dann wieder zu 100 Prozent fit werden. In zwei Wochen sollte es wieder in Ordnung sein. Mal sehen, ob wir es bis zum Aragon-Wochenende schaffen können.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Magny-Cours © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Gardner und Öttl © Gold & Goose Baz und Gerloff © Gold & Goose Bautista und Rea © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rea © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

In der Gesamtwertung belegt Lowes weiterhin mit 129 Punkten die achte Position, 38 Punkte hinter Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi. Nur sechs Punkte hinter ihm lauert Dominique Aegerter (Yamaha).