Danilo Petrucci (Ducati): Cent-Teil kostete Platz 5

Nach neun Meetings kann festgehalten werden, dass Danilo Petrucci in der Superbike-WM angekommen ist. In Magny-Cours verhinderte nur ein Pfennig-Artikel, dass der Barni Ducati-Pilot mit drei Top-5-Ergebnissen abreiste.

Bei den ersten Meetings der Superbike-WM 2023 tat sich Danilo Petrucci mit der Umstellung auf die Ducati V4R und den Reifen von Pirelli noch schwer. Den Durchbruch schaffte der Italiener Ende Mai bei einem privaten Test in Mugello, was sich seit Donington auch in den Ergebnissen niederschlägt.

Seit dem Rennwochenende in der Grafschaft Leicestershire erreichte der 32-Jährige drei Podestplätze, sieben Zielankünfte in den Top-5 und ausschließlich einstellige Ergebnisse. Das vergangene Wochenende in Magny-Cours reiht sich mit den Plätzen 5, 5 und 7 nahtlos ein – es hätte aber besser sein können! Denn noch in Runde 15 lag der langjährige MotoGP-Pilot auf Platz 5, als seine Pace in den letzten beiden Runden zuerst um 1,5 sec, dann sogar um 4,5 sec langsamer wurde.

«Im Superpole-Race holte ich erneut den fünften Platz, was hinsichtlich der Startposition für das zweite Rennen ist gut für Rennen 2. Leider hatte ich einen schlechten Start und lag am Ende der ersten Runde nur auf Platz 12, aber ich konnte viele Plätze gutmachen», schilderte Petrucci. «Ich war dann Fünfter und kämpfte mit Locatelli um die vierte Position, als in der vorletzten Runde der Getriebesensor kaputtging und sich mein Motorrad nicht mehr schalten ließ. Es hätte eine weitere Top-5-Platzierung sein können, aber ich wurde Siebter. Das ist immer noch gut, aber wir wollten mehr. Die Pace war da, um vielleicht das Podium zu erreichen oder zumindest eine weitere Top-5-Platzierung.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Magny-Cours © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Gardner und Öttl © Gold & Goose Baz und Gerloff © Gold & Goose Bautista und Rea © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rea © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

Enttäuscht auch Teamchef Marco Barnabo. «Andererseits bin ich zufrieden, denn ich weiß, dass wir die Mittel haben, um mit den Besten in der Meisterschaft konstant zu kämpfen», tröstete sich der Italiener.

Petrucci hat in der Gesamtwertung mittlerweile Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi überholt und belegt mit 180 Punkten den sechsten WM-Rang. Seine Chancen, die Saison als bester Privatier zu beenden, sind mit 39 Punkten Rückstand auf Axel Bassani (Ducati) intakt.