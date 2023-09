Gleiche Vergehen, anderes Maß: Fans und Fahrer murren

Michael Rinaldi am Boden, Alvaro Bautista (li.) konnte weiterfahren

Alvaro Bautista schoss bei der Superbike-WM in Magny Cours Michael Rinaldi ab, Scott Redding Domi Aegerter. Während die Stewards Redding bestraften, kam der Weltmeister so davon. Fans und Fahrer fragen sich, wie das sein

Unter Rennunfällen versteht man Situationen, in denen ein Fahrer im Kampf mit einem oder mehreren Gegnern zu Sturz kommt, aber kein eindeutiger Schuldiger identifiziert werden kann. Wenn sich beispielsweise mehrere Fahrer in einer Gruppe auf den gleichen Meter Asphalt drängen und der Platz ausgeht.

Als am vergangenen Sonntag Scott Redding im Sprintrennen seinen BMW-Kollegen Garrett Gerloff abräumte und später im zweiten Hauptrennen Dominique Aegerter, war die Schuldfrage eindeutig. Das sahen auch die Offiziellen so und verdonnerten den Engländer für sein erstes Vergehen zu einem Long-lap-Penalty und für sein zweites zu einem doppelten.

Die Schuldfrage ist für den überwiegenden Teil der Beobachter auch eindeutig, was die Kollision von Alvaro Bautista im Sprintrennen mit seinem Aruba-Ducati-Teamkollegen Michael Rinaldi betrifft. Wie im Fall Redding gegen Aegerter verbremste sich Bautista und torpedierte Rinaldi.

Doch statt ebenfalls eine Long-lap aufgebrummt zu bekommen, was Bautista schlimmstenfalls vom zweiten auf den fünften Platz zurückgeworfen hätte, ging er straffrei aus. Das FIM SBK Stewards Panel konnten keine eindeutige Schuld ausmachen und werteten den Crash als Rennunfall.

Bautista entschuldigte sich nach dem Rennen sofort bei Rinaldi und betonte, wie leid es ihm tue. Ob die Beurteilung des Vorfalls richtig oder falsch war, umschiffte der Spanier gekonnt.

«In der Rennleitung haben sie ihre Meinung, manchmal stimmst du dieser zu, manchmal nicht», sagte Bautista. «Letztlich musst du die Entscheidung akzeptieren.»

Yamaha-Teamchef Paul Denning fand hingegen deutliche Worte: «Das Reglement verlangt eine verantwortungsvolle Fahrweise. Man darf keinen Gegner in Gefahr bringen. Bautista war zu schnell und bremste zu spät gegen Toprak und Michael. Das war keine Absicht, es war noch nicht einmal seine Schuld (wegen des Windschattens – der Autor). Aber es passierte eben. Und wenn Fahrer für Fehler A bestraft werden, weil sie einen Gegner zu Fall gebracht haben, dann erwarten wir, dass auch in diesem Fall dem Reglement gefolgt wird.»

So sieht das auch GRT-Yamaha-Pilot Dominique Aegerter. «Das war das genau Gleiche wie bei Redding und mir, aber der Bautista hat keine Strafe bekommen», kritisierte der zweifache Weltmeister SPEEDWEEK.com. «Für mich ist das eine Katastrophe. Alle werden immer bestraft. Ich finde die Bestrafung manchmal sowieso etwas übertrieben. Aber bislang war es so, dass es immer eine Bestrafung gab, sobald einer hingefallen ist. Rinaldi ist hingefallen und das war die Schuld von Bautista. Yamaha hat Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt. Aber das Einzige, was ihnen gesagt wurde, war, dass es nicht allein der Fehler von Bautista gewesen sei, weil Rinaldi ein bisschen weit ging.»

Bleibt die Frage, was das Verbremsen von Bautista damit zu hat, dass Rinaldi den Kurveneingang verpasste.



«Für mich ist das nicht verständlich, wenn man das im Fernseher sieht», betonte Aegerter. «Die Fans drehen auch ein bisschen durch, weil sie sagen, dass das ein Witz ist. Sie benützen Worte wie Korruption. Das ist nicht schön, wenn man so etwas von den Fans mitbekommt.»