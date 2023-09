Jubel bei BMW: «Haben Potenzial der M1000RR gezeigt»

BMW reiste zuversichtlich zum Superbike-Meeting in Magny-Cours, und tatsächlich zeigte insbesondere Bonovo-Pilot Garrett Gerloff eine starke Performance mit der M1000RR. Wo Licht ist, ist aber auch Schatten.

BMW Motorsport Direktor Marc Bongers äußerte sich nach dem zweitägigen Test in Aragon zuversichtlich für das Wochenende auf der Rennstrecke in Magny-Cours. Die hohen Erwartungen erfüllte aber nur Garrett Gerloff vom Team Bonovo action und mit Abstrichen ROKiT-Pilot Scott Redding.

Der US-Amerikaner gewann die Superpole in Rekordzeit und holte in den Hauptrennen die Plätze 4 und 5. Redding fuhr im ersten Lauf als Siebter ein einstelliges Ergebnis ein, hatte am Sonntag aber einen gebrauchten Tag. Im Sprintrennen schoss er ausgerechnet Gerloff ab, im zweiten Lauf Dominique Aegerter (Yamaha).



«Bei Garrett und dem Bonovo action BMW Racing Team lief es an diesem Wochenende wunderbar. Ich war sehr erfreut zu sehen, dass Garrett seine sehr starke Pace der letzten Rennen endlich in positive Ergebnisse umsetzen konnte. All-Time-Lap-Record, Poleposition, ein starkes erstes Rennen mit dem vierten Platz», frohlockte der Niederländer. «Im Superpole-Race gab es einen unglücklichen Rennunfall zwischen Scott und Garrett. Dadurch hatten wir eine schlechte Ausgangsposition für das zweite Hauptrennen. Leider hat Scott durch den Unfall mit Dominique – an dieser Stelle alles Gute an ihn – eine rote Flagge verursacht. Das bringt natürlich alle aus dem Rhythmus. Garrett ist beim Neustart von Platz neun erst einmal zurückgefallen, ist dann aber mit mega starken Rundenzeiten auf dem Level von Toprak und Johnny wieder bis auf Rang fünf nach vorn gefahren. Scott hatte eine gute Pace und konnte das als Siebter im ersten Rennen zeigen. Doch der Sonntag war für ihn zum Vergessen, mit sehr viel Unglück. Er muss sich sammeln und in Aragón wieder angreifen. Ich bin höchst zufrieden, dass wir das Potenzial des Bikes hier zeigen konnten.»

Auf der anderen Seite der Medaille die Ergebnisse der jeweiligen Teamkollegen. Loris Baz (Bonovo action) schaffte es zwar im Sprintrennen in die Top-10, verfehlte sie aber in den Hauptrennen mit den Plätzen 13 und 12. Bei Michael van der Mark (ROKiT) war auf den Positionen 16, 13 und einem Ausfall sogar komplett der Wurm drin.



«Mickey konnte leider das ganze Wochenende über kein richtiges Gefühl für das Bike aufbauen. Er arbeitet nach seiner schweren Verletzung noch an seinem Comeback», glaubt Bongers. «Loris hatte ein starkes Qualifying hinter Garrett. Er konnte nur über die Distanz die Pace nicht ganz halten. Insgesamt bin ich extrem zufrieden, dass wir das Podiums-Potenzial des Bikes zeigen konnten, und das nehmen wir mit in die letzten drei Runden.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Magny-Cours © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Razgatlioglu und Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Der Sturz von Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Gardner und Öttl © Gold & Goose Baz und Gerloff © Gold & Goose Bautista und Rea © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rea © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

«Es war ein hartes Wochenende und nicht das, was ich erwartet hatte. Besonders nachdem ich so wie in Imola und Most weitermachen wollte», stöhnte Baz. «Aus dem vergangenen Jahr wusste ich, dass das Motorrad hier gut funktionierte, aber wir fanden einfach nicht, was nötig war. Wir hatten auch einige technische Probleme, und unser Basis-Set-up passte nicht wirklich zur Strecke und lagen immer ein wenig zurück. Wir haben weiter hart gearbeitet und versucht, Garretts Basis zu nutzen, weil er offensichtlich super-stark war. Im Qualifying hat es gut funktioniert, und auch im Superpole-Race hat es mir sehr geholfen. Aber wir waren einfach nicht gerüstet für die langen Rennen. Am Ende war ich einfach froh, das Motorrad ins Ziel zu bringen, und es war sicherlich nicht das Wochenende, das wir uns gewünscht hatten.»



Auch van der Mark war einigermaßen ratlos, warum es bei ihm nicht lief. «Ich hatte mich wirklich auf das Wochenende gefreut und darauf, wieder Rennen zu fahren. Aber leider wurden es harte Tage, und es ist uns nie wirklich gelungen, mir das richtige Feeling für das Bike zu geben», wunderte sich der Supersport-Weltmeister von 2014. «Wir haben sehr hart gearbeitet und verschiedene Set-up-Optionen ausprobiert. Aber wir haben nicht die richtige Richtung gefunden. Wir haben hier in Magny-Cours das Potenzial der BMW M 1000 RR gesehen. Das stimmt mich zuversichtlich.»