Aragon: Drei Superbike-Kategorien und ein SuperFinale

Dass die entscheidende Phase der Superbike-WM 2023 bevorsteht, lässt sich beim Meeting im MotorLand Aragon am Zeitplan erkennen. Wie zuletzt in Frankreich findet im Rahmenprogramm ein Cup-Finale statt.

Statt wie üblich im Frühjahr findet das Superbike-Meeting in Aragon erstmals im Herbst statt. Das Wetter wird jedoch ähnlich sein: Laut Vorhersage besteht vom 22. bis 24. September kein Regenrisiko und bei leichter Bewölkung werden bis zu 26 Grad erwartet.

In Aragon ergänzt der Yamaha R7 Cup mit seinem SuperFinale den Zeitplan und erinnert an das schon bald kommende Ende der Motorsport-Saison. Die 36 besten Piloten der nationalen Serie treten im Rahmen der Superbike-WM gegeneinander an, um ihren ‹Europameister› zu ermitteln. Zusammen mit den drei Weltmeisterschaften kommen die Besucher vor Ort somit in den Genuss von zehn Rennen.

Anschließend reist die seriennahe Weltmeisterschaft weiter nach Portimão, wo bereits die Supersport-WM 300 endet. Einen Monat später in Jerez ist die Saison dann auch für die Piloten der Superbike- und Supersport-WM vorbei.