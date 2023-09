SBK in Aragon: Fünfte BMW, insgesamt fünf Wildcards

Das Teilnehmerfeld der Superbike-WM 2023 umfasst beim Meeting in Aragon 25 Motorräder. Gabriele Ruiu bringt eine fünfte BMW in die Startaufstellung. Weitere Gaststarter gibt es in den Supersport-Serien.

24 Motorräder sind in der Superbike-WM 2023 eingeschrieben, nur selten sehen wir Gaststarter im Rahmen der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. Beim zehnten Saisonevent ist es wieder so weit, wenn das BMW-Team B-Max-Racing mit Gabriele Ruiu an den Start gehen wird.

Ruiu ist der bisher einzige Gaststarter in der diesjährigen Superbike-WM. Der 23-jährige Römer trat beim Europaauftakt in Assen erstmals an, auch in Barcelona, Misano und Imola war der BMW-Pilot dabei. In die Punkte schaffte er es bisher nicht. Davon ließ sich Ruiu ebenso nicht entmutigen, ebenso nicht von diversen technischen Pannen.

Weil die Hürden niedriger sind, gibt es in den Supersport-Serien häufiger Wildcard-Piloten. In der Supersport-Next-Generation sind es in Aragon zwei. Ducati-Pilot Julian Giral ist aktuell Fünfter der spanischen Meisterschaft. Auf Abwegen ist Yeray Ruiz, der in diesem Jahr eigentlich in der Moto2-EM unterwegs ist. Als spanischer Supersport-Meister 2022 bewies der 20-Jährige jedoch seinen Speed und tritt in Aragon mit dem Team MDR Yamaha an.

In der Supersport-300 erhöht Unai Calatayud (Yamaha) und Antonio Torres Dominguez (Kawasaki) das Feld auf die maximal möglichen 32 Teilnehmer. Im Kawasaki-Team von Jakuk Smrz gibt der US-Amerikaner Christopher Clark sein WM-Debüt. Der 16-Jährige ersetzt in Aragon und Portimão den verletzten Stammfahrer Maxim Repak.