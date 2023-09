Sofuoglu: «Was BMW fehlt, ist ein Fahrer wie Toprak»

Manager Kenan Sofuoglu ist überzeugt, dass Toprak Razgatlioglu BMW in der Superbike-WM in die Erfolgsspur bringen wird. «Am Ende der Vereinbarung sind wir Weltmeister», sagt der 39-Jährige.

2009 nahm BMW erstmals an der Superbike-WM teil, seither schaffte es mit Marco Melandri (2012) trotz massivem Aufwand lediglich ein Fahrer in der Gesamtwertung in die Top-3. Kenan Sofuoglu, selbst fünffacher Supersport-Champion und heute Manager und Mentor von Toprak Razgatlioglu, ist überzeugt, dass sein Schützling diese Statistik verbessern wird.

Razgatlioglu wird nach vier Jahren mit Yamaha, 2021 haben sie gemeinsam den Titel gewonnen, 2024 und 2025 für das BMW-Werksteam antreten. Angesichts der Leistungen von BMW in den vergangenen 15 Jahren hat manch einer verwundert auf diese Entscheidung reagiert.

«Ich bin seit über 20 Jahren in diesem Fahrerlager und habe viele Piloten gesehen», holte Sofuoglu beim Treffen mit SPEEDWEEK.com etwas aus. «Ich saß selbst lange auf dem Motorrad und habe in diesem Paddock viel Erfahrung mit den Fahrern und Motorrädern. Toprak hat ein sehr großes Talent, das tief reicht. Talent ist bei ihm tief verankert. Wenn etwas für ihn nicht gut läuft, dann findet er heraus, wie er das beheben kann. Anschließend geht er auf die Strecke und zeigt das. Das Paket von BMW ist nicht schlecht, es ist sogar ganz gut. Was ihnen fehlt, ist ein flexibler und talentierter Fahrer wie Toprak. 100 Prozent lassen sich schwer vorhersagen, aber zu 99 Prozent bin ich mir sicher, dass er BMW erfolgreich machen wird.»

«Wir haben versucht, mit Yamaha weiterzumachen, kamen aber zu keiner Übereinkunft», ergänzte der 39-Jährige. «Ich sagte ihm, dass es Interesse von Yamaha, Kawasaki, BMW und in der MotoGP-WM gibt – am meisten begeisterte ihn BMW. Er ist sehr aufgeregt, was BMW betrifft. Ich habe ihm im Kopf eingepflanzt, dass es ihn zu einem sehr speziellen Fahrer macht, wenn er mit ihnen Erfolg hat. Bei Yamaha war es in der Vergangenheit gleich. Damals sagte ich ihm auch, dass wenn er mit ihnen gewinnt, er zu einem Star in diesem Fahrerlager wird.»

Toprak wird seinen Crew-Chief Phil Marron von Yamaha zu BMW mitbringen, «wir werden noch weitere Leute platzieren, die Toprak mag», bemerkte Sofuoglu. «Einige Mechaniker würden gerne mit Toprak zu BMW, sie lieben ihn. Wir reden mit BMW darüber. Wir haben einen Plan für Toprak und eine Langzeitbeziehung mit BMW. Einige Dinge müssen noch vorbereitet werden und viele Leute denken, dass wir die falsche Entscheidung getroffen haben – das macht mich glücklich. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Toprak die nächste Saison ohne Verletzungen und schlimmes Pech in den Top-3 beendet. Ich sehe sogar die Möglichkeit, dass er die Weltmeisterschaft gewinnt. Am Ende unserer Vereinbarung werden wir die Meisterschaft gewonnen haben.»

«Ich bin sehr aufgeregt, was diese Änderung für Toprak betrifft», sagte Kenan abschließend. «Das ist gut für die Meisterschaft. Selbst im MotoGP-Fahrerlager haben mich einige hochrangige Manager gefragt, weshalb wir uns für BMW entschieden haben. Ich sagte ihnen, dass sie schon sehen werden.»