Kawasaki bangt um Alex Lowes (32): Hält das Knie?

Beim Superbike-Meeting in Magny-Cours ging das linke Knie von Alex Lowes kaputt. Obwohl nicht viel Zeit seit seiner Operation vergangen ist, hofft der Kawasaki-Werkspilot, für Aragon fit zu sein.

Alex Lowes gab das Superpole-Race in Magny-Cours am 10. September in Runde 6 auf, weil er ein schmerzhaftes Knacken im linken Knie spürte. Der Engländer begab sich zur Untersuchung ins Medical-Center, wo er für das zweite Rennen Startverbot erhielt.

Der 32-Jährige ließ sich am Dienstag vor einer Woche erneut untersuchen, dieses Mal fanden die Ärzte einen Meniskusschaden. Einen Tag später wurde Lowes ein Teil des defekten Gewebes von einem Spezialisten operativ entfernt. Am Donnerstag vor dem bevorstehenden zehnten Saisonmeeting muss sich der Kawasaki-Pilot die Freigabe für Aragon hoffen.

«Aragon ist eine Strecke, die mir gefällt und wo wir schon einige Tests absolviert – zuletzt erst vor ein paar Wochen. Es war ein positiver Test und wir hatten ein gutes Gefühl mit dem Motorrad», sagte Lowes. «Ich hoffe, dass ich Motorland fahren und konkurrenzfähig sein kann. Ich wurde letzte Woche am Knie operiert, deshalb wissen wir noch nicht, ob ich überhaupt fahren kann. Wir haben noch keine endgültige Entscheidung getroffen.»