Wechsel von Rea zu Yamaha: «Bin nicht überrascht»

Es war eine Sensation, als Yamaha Anfang September die Verpflichtung von Superbike-Rekordchampion Jonathan Rea bestätigte. Was die Teamführung des japanischen Herstellers dazu sagt.

Yamaha hat mit der Verpflichtung des sechsmaligen Weltmeisters Jonathan Rea einen großen Coup gelandet. Nach dem Transfer von Toprak Razgatlioglu zu BMW für 2024 konnte mit dem Nordiren der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte der seriennahen Motorrad-Weltmeisterschaft unter Vertrag genommen werden. Rea fährt mit seinen 36 Jahren immer noch auf Topniveau. Der Wechsel zu Yamaha dürfte ihn zusätzlich beflügeln, denn er will in der nächsten Saison wieder um den WM-Titel kämpfen.

Eine Tatsache, die auch dem Top-Management von Yamaha gefällt und zuversichtlich stimmt für die Zukunft. In Magny-Cours äußerten sich Pata-Yamaha-Teamchef Paul Denning und Yamahas Road-Racing-Manager Andrea Dosoli zur Vertragsunterzeichnung mit dem 119-fachen Laufsieger.

«Zuerst einmal war der Verlust von Toprak ein großer Rückschlag für uns. Um einen Fahrer mit seinen Fähigkeiten zu ersetzen, musst du dich ganz oben auf der Liste umsehen. Glücklicherweise mussten wir uns nicht weit nach unten arbeiten. Es ist eine schöne Geschichte, die natürlich für uns und Yamaha, aber auch für die Meisterschaft, spannend ist. Wir haben das Glück, dass wir einen sechsmaligen Weltmeister gewinnen konnten, der hochmotiviert ist», betont Denning.

Yamaha und Rea haben einen Deal für die Saisons 2024 und 2025 abgeschlossen. Denning sieht mit dem prominenten Neuzugang eine positive Entwicklung für das Projekt und das Teamgefüge von Pata Yamaha. «Ich kann nicht für Johnny sprechen, aber der Grund für seinen Wechsel ist, wieder bessere Leistungen zu erzielen. Hoffentlich können wir ihm auf technischer Seite etwas geben, das ihn weiterbringt. Sein Ziel ist definitiv, eine weitere Meisterschaft zu gewinnen, dieses Mal aber in Blau. Nach dem Weggang von Toprak ist seine Verpflichtung für das gesamte Team sehr motivierend. Allein seine Entscheidung zu uns zu kommen, gibt uns allen neue Motivation. Ich sehe keine Schwierigkeiten, ihn in unser Team zu integrieren.»

Ähnlich sieht dies Andrea Dosoli: «Wir freuen uns sehr, Jonathan in der Yamaha-Familie willkommen zu heißen. Ich war beeindruckt von seiner Motivation und das trotz aller Erfolge, die er in seiner Karriere mit sechs Titeln und vielen Siegen erreicht hat. Das passt zu unserer Motivation und wird unser Projekt vorantreiben. Wir freuen uns alle auf die Zusammenarbeit mit Jonathan.»

Rea wird in der nächsten Saison auf der R1 Platz nehmen und Razgatlioglu ersetzen. Der Weltmeister von 2021 wird bei BMW die M1000RR pilotieren. Beide werden eine neue Ausgangssituation vorfinden. Zum Sensationstransfer seines Konkurrenten sagte der Türke: «Ich bin nicht überrascht. Für ihn ist es eine neue Herausforderung und ein Teamwechsel ist sicher eine gute Idee. Ich denke, alle sind schon gespannt auf nächstes Jahr, weil wir beide die Marke wechseln werden. Für die Superbike-WM ist es gut.»