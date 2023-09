Gelingt BMW in Aragon endlich der Sprung aufs Podium?

Die Performance von Garrett Gerloff (Bonovo action) in Magny-Cours schürt bei BMW die Hoffnung, dass auch das Superbike-Meeting im MotorLand Aragon positiv verlaufen könnte. Das Podium wird nicht für unmöglich gehalten.

Mit der Pole-Position (die erste seit Tom Sykes in Barcelona 2021) sowie den Plätzen 4 und 5 in den Hauptrennen war Garrett Gerloff zuletzt in Magny-Cours das Aushängeschild von BMW. Der Texaner im deutschen Team Bonovo action liegt in der Gesamtwertung mit 92 Punkten auf Platz 14, bester BMW-Pilot ist Scott Redding vom britischen ROKiT-Team auf Platz 11 mit 108 Punkten. Der Engländer hatte in Donington und Most vierte Plätze eingefahren.

Motorsport-Direktor Marc Bongers hofft, dass am kommenden Wochenende in Aragon das erste Podium der Superbike-WM 2023 eingefahren wird. Nach dem zweitägigen Test Ende August können alle vier BMW-Piloten bereits mit einer Grundabstimmung in das erste Training starten. «Der Test mit unserer BMW M1000RR in Aragón war recht positiv. Die Konkurrenz ist sehr stark, aber wir konnten bereits in den letzten Rennen in Imola, in Most und in Magny-Cours das Potenzial des Bikes zeigen. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir daran anknüpfen und den positiven Schwung mitnehmen können», meinte Bongers. «Ob es für das Podium reicht, müssen wir sehen. Aber es geht uns darum, jetzt die Basis für die kommende Saison zu schaffen. Ich freue mich auf die nächsten Rennen. Es ist ein anstrengender Teil der Saison, vier Rennwochenenden am Stück, wenn man das Finale der Endurance-WM mitzählt. Aber nach dem Podium in der Langstrecken-WM geht man gerne in den WorldSBK-Double-Header.»

Unmittelbar nach Aragon reist der Tross der Superbike-WM weiter nach Portimão, wo vom 29. September bis 1. Oktober bereits das vorletzte Rennwochenende ansteht. «Nun können wir hoffentlich nach Magny-Cours weitere Verbesserungen vornehmen und diese nach Aragón bringen. Ich weiß, dass wir ein solides Wochenende haben können», ist Gerloff zuversichtlich. «Es war auch gut, dass wir mit der BMW ebenfalls schon in Portimão getestet haben, um einige Informationen darüber zu erhalten. Aber es ist so lange her. Das war zu Beginn des Jahres, als wir noch nichts wussten. Es wird also anders sein, wenn wir jetzt dort fahren. Aber ich freue mich darauf. Mir gefallen beide Strecken sehr gut.»

Sogar der sonst so kritische Redding versprüht einen Hauch von Zuversicht, dass es aufwärtsgehen kann. Der Engländer war es, der in Magny-Cours 2022 als Zweiter im ersten Lauf für das letzte BMW-Podium sorgte. «Vor ein paar Wochen haben wir in Aragón getestet, und im Vergleich zu früher fühlte ich mich dort ziemlich gut auf dem Bike. Es ist also eine weitere Runde, auf die ich mich freue», sagte der 30-Jährige. «Hoffentlich können wir ein besseres Wochenende haben als in der Vergangenheit in Aragón, und das ist meiner Meinung nach möglich.»