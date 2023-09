Xavier Vierge: «Der Honda fehlt überall ein wenig»

Seit Donington steckt Honda in der Krise und erreichte nur mit Mühe die Top-10. Werkspilot Xavi Vierge glaubt, dass die CBR1000RR-R trotz ihrer Schwächen beim Superbike-Meeting in Aragón besser funktionieren wird.

Bis Misano schien es, als wäre Honda ein Fortschritt gelungen. Xavi Vierge fuhr in Mandalika im zweiten Lauf als Dritter auf das Podium und gemeinsam mit seinem Teamkollegen Iker Lecuona wurden regelmäßige Top-6-Ergebnisse eingefahren.

Doch seit dem sechsten Saison-Event in Donington Park ist der Wurm drin. Vierge gelangen in zwölf Rennen nur drei einstellige Ergebnisse (neunte Plätze) und Lecuona sogar nur eines – dessen fünfter Platz in Most war nur der richtigen Reifenstrategie zu verdanken.



«In den letzten drei Runden hatten wir ein wenig Probleme. Letztes Jahr hatten wir auf diesen Strecken Probleme, aber wir hatten erwartet, dieses Jahr einen Schritt nach vorn zu machen. Leider ist es nicht so gewesen – unsere Performance war schlecht und wir waren nicht konkurrenzfähig», gab der 25-jährige Vierge zu. «Uns fehlt, wie immer, ein wenig von allem. Wir sind nicht schnell genug, um die Podiumsplätze zu erreichen, aber wir strengen uns mächtig an, das zu schaffen. Wir haben im Vergleich zum letzten Jahr einen Schritt gemacht, aber das Problem ist, dass alle anderen auch einen Schritt gemacht haben. »

Für die letzten drei Meetings der Saison ist der Spanier zuversichtlicher.



«Ich denke, dass Aragon, Portimão und Jerez wirklich gut für unser Motorrad sein werden», hofft Vierge. «Also werden wir versuchen, aus dem letzten Jahr zu lernen und konkurrenzfähiger zu sein. Eines meiner Ziele ist es, noch vor Saisonende auf dem Podium zu stehen. Uns fehlt noch etwas, und ich hoffe, dass wir es bald finden, um in diesem Kampf dabei zu sein. Mit Sicherheit werden wir dort ankommen.»