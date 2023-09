Johnny Rea (Kawasaki) hatte in Aragon sein erstes Mal

Nach der Unterschrift bei Yamaha für die Superbike-WM 2024 wird Jonathan Rea zunehmend bewusst, dass er sich auf Abschiedstournee mit Kawasaki befindet. In Aragon spulte der Nordire die meisten Runden mit der ZX-10RR ab.

Seit 4. September ist offiziell, dass Jonathan Rea Kawasaki am Ende der Superbike-WM 2023 verlassen wird. Der 36-Jährige unterschrieb für zwei Jahre bei Yamaha, wo er die Nachfolge von Toprak Razgatlioglu antritt. Rea fuhr seit 2015 für das in Barcelona ansässige Provec-Team, das den Werksauftritt von Kawasaki organisiert. Die Liste der gemeinsamen Erfolge ist lang: Sechs Weltmeisterschaften, über 100 Siege und vieles mehr.

Nun steht mit Aragon das drittletzte Rennwochenende der Saison bevor. Mit der spanischen Piste verbindet der Nordire viel. Neun Siege, 23 Podestplätze und acht Pole-Positions hat er mit Kawasaki hier erreicht. Nicht zu vergessen sind die unzähligen Wintertests, die hier durchgeführt wurden. «Ich habe großartige Erinnerungen an Aragon. Tatsächlich bin ich hier zum ersten Mal mit der Ninja ZX-10R gefahren und ich denke gerne an die ersten Runden», sinnierte Rea. «Ich hoffe, dass ich dieses Gefühl, als ich das Motorrad wirklich genossen habe, wiederholen kann.»

Zuletzt absolvierte Kawasaki in Aragon Ende August einen Test. «Aragon ist eine wirklich coole Strecke, die ich sehr mag und die eine große Herausforderung für einen Fahrer darstellt. Wir hatten in der Sommerpause einen Test dort, und der war positiv. Ich fühlte mich schnell und konstant», so Rea. «Seit Mitte der Saison haben wir bei der Abstimmung des Motorrads einen gewissen Schub bekommen. Wir haben als Team gut gearbeitet und waren in der Lage, um Podiumsplätze zu kämpfen. Es ist wichtig, stark, aber auch konstant zu sein. Wir haben jetzt zwei Rennwochenenden vor uns und das Ziel ist es, unsere Chancen zu maximieren, um Podiumsplätze zu kämpfen und weiterhin viele Punkte zu holen.»

Rea ist derzeit Dritter der Gesamtwertung, den er für sein Team absichern möchte. Der Zug nach vorn ist abgefahren, auf Andrea Locatelli (4./Yamaha) hat er 34 Punkte Vorsprung.