SBK im TV: Werden Samstag die ersten Titel vergeben? 30.09.2023 - 07:51 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Wird Nicolo Bulega bereits am Samstag Supersport-Weltmeister?

Das Meeting in Portimão ist das vorletzte der Superbike-WM 2023 und bereits am ersten Renntag könnten in den Supersport-Serie die WM-Titel vergeben werden. Wo man die Action live verfolgen kann.