Ducati blinkte: Michael Rinaldi sah in Portimão rot

Seit Michael Rinaldi weiß, dass er seinen Platz im Ducati-Werksteam nach der Superbike-WM 2023 verliert, fährt er befreiter. In Portimão verhinderte im ersten Rennen jedoch seine V4R ein starkes Ergebnis.

Michael Rinaldi hatte beim vorletzten Rennwochenende der Superbike-WM 2023 gleich zweimal Pech. Zuerst wurde dem Ducati-Piloten in der Superpole die schnellste Zeit gestrichen, weshalb er statt einen Platz in der ersten Reihe nur Startplatz 13 erreichte. Zu allem Überfluss fiel der 27-Jährige aus Rimini im ersten Lauf aus, als er in Runde 8 mit seiner V4R im Schneckentempo an die Box rollte.

Rinaldi verriet SPEEDWEEK.com die Ausfallursache. «Ein solches Problem hatten wir noch nie. Die Ducati ist mit ride-by-wire ausgestattet. Wenn wir also am Gasgriff drehen, öffnen sich die Drosselklappen mittels eines Elektromotors», erklärte der Italiener. «Das Signal war aber gestört, weshalb die Elektronik in den Notbetrieb schaltete. Das passiert zum Schutz des Fahrers, damit das Gas nicht voll geöffnet wird, obwohl der Gasgriff geschlossen ist. So ist der Fahrer in jedem Fall sicher. Also habe ich angehalten, das Bike ausgeschaltet und neu gestartet, aber das Bike verhielt sich weiter merkwürdig.»

Die Fehlerursache wurde von seinem Team schnell ausfindig gemacht, eine Reparatur noch während des Rennens war aber nicht möglich. «Ich wollte weiterfahren, wenn das Problem beseitigt werden kann, aber das Team meinte, dass es zu unsicher wäre», bedauerte Rinaldi. «Das war schade, aber diesen Fehler hatten wir das erste Mal. Technische Probleme sind leider nie völlig zu vermeiden.»

Zeigte das Dashboard der Ducati einen Fehler an? «Wir haben für Fehlermeldungen zwei Stufen. Leuchtet es orange, muss man auf das Motorrad achten, ob alles ordnungsgemäß funktioniert. Leuchtet es jedoch in Rot, dann hat man ein Problem – etwas Gefährliches, Ölverlust und solche Dinge. Bei mir leuchtete es im ersten Lauf rot und vor allem fuhr mein Motorrad nicht mehr richtig. Ich war machtlos.»

Beim Finale in Jerez hat Rinaldi realistische Chancen, WM-Fünfter zu werden. Auf seinen Intimfeind Axel Bassani vom Ducati-Team Motocorsa hat er nur noch elf Punkte Rückstand.