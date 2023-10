Alvaro Bautista: «Wusste, dass Toprak so reagiert»

Selten haben wir Ducati-Star Alvaro Bautista nach Siegen so feiern sehen, wie bei der Superbike-WM in Portimao am Sonntag. Das zeigt, wie viel dem Spanier seine Triumphe über Toprak Razgatlioglu bedeuten.

Die Weltmeisterschaft 2023 ist so gut wie entschieden: 60 Punkte hat Alvaro Bautista nach seinen drei Siegen in Portugal Vorsprung auf Toprak Razgatlioglu (Yamaha), beim letzten Event in Jerez Ende Oktober gibt es nur noch 62 Zähler zu holen.

Im ersten Rennen am Samstag konnte sich Bautista im Rennverlauf in gewohnter Weise an der Spitze absetzen und gewann 2,1 sec vor Razgatlioglu.

In den beiden Läufen am Sonntag präsentierte sich uns ein gänzlich anderes Bild. Bautista und Razgatlioglu duellierten sich über die gesamte Distanz in selten gesehener Intensität, das entscheidende Manöver gelang dem Spanier jeweils erst in der letzten Kurve der letzten Runde. Im Sprintrennen überrumpelte Alvaro Toprak, indem er ihm innen durchfuhr und ihn bis zum Zielstrich ausbeschleunigte. Im zweiten Hauptrennen preschte er ihm außen vorbei.

Bautista fuhr die letzte Kurve jeweils so schnell und perfekt, dass er die hervorragende Beschleunigung seiner Panigale V4R ideal ausnutzen konnte und Razgatlioglu keine Chance auf Gegenwehr hatte – der Türke focht mit stumpfen Waffen.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Portimão © Gold & Goose Bautista, Van der Mark, Lecuona © Gold & Goose Rea und Redding © Gold & Goose Locatelli und Gerloff © Gold & Goose Gerloff, Vierge, Öttl © Gold & Goose Razgatlioglu, Locatelli, Bautista © Gold & Goose Xavi Vierge © Gold & Goose Lecuona, Petrucci, Aegerter © Gold & Goose Rennen © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Petrucci und Aegerter © Gold & Goose Redding und Rea © Gold & Goose Van der Mark, Bassani, Rea © Gold & Goose Bautista und Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Álvaro Bautista gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista © Gold & Goose Rinaldi und Bautista © Gold & Goose Razgatlioglu, Bautista, Rinaldi © Gold & Goose Sieger Álvaro Bautista Zurück Weiter

«Das war ein guter Kampf», grinste Bautista, der mit seinem 56. Sieg für Ducati den legendären Carl Fogarty überholt hat und damit jetzt der erfolgreichste Superbike-Pilot für das Werk aus Borgo Panigale ist. «Toprak hatte nichts zu verlieren, er versuchte alles. Einige Runden hielt ich etwas Abstand, damit mein Vorderreifen nicht zu heiß wird. Meine Pace war ein bisschen besser, aber er kämpfte auf dem Höhepunkt seines Könnens. Er versuchte mich überall zu überholen. Ich schlug ihm ein paar Mal die Türe zu, er setzte sich aber trotzdem innen neben mich. Aber das ist normal, das habe ich von ihm erwartet. Es war großartig.»

«Toprak gab in jedem Moment des Rennens sein Bestes und ich dachte mir oft: ‚Scheiße, wenn er jetzt stürzt, dann reißt er mich mit.‘ Manchmal war es etwas gefährlich, weil er am Limit in die Kurven einbog», meinte Alvaro beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Ich musste jedes Mal das Motorrad aufrichten, sonst hätten wir uns berührt. Er fuhr ein gutes Rennen und versuchte mich zu schlagen – ich habe das sehr genossen. Aber es war sehr hart, weil ich mich auch nicht mit dem zweiten Platz zufriedengeben wollte. Ich wollte nicht nur die Punkte für den Titel einheimsen, ich genoss das Rennen und die Kämpfe mit ihm. Ich wollte ihn schlagen. Für mich war das ein normales Rennen und nicht eines, das über die Meisterschaft entscheiden kann.»

Wie erlebte Bautista die entscheidenden Momente in der letzten Kurve? «Im Rennen am Morgen war ich auch außen von Toprak, sah aber, dass er sich auf die Kerbs hinaustreiben lässt», schilderte der Ducati-Star. «Also änderte ich meine Linie und zog nach innen. Im zweiten Rennen wusste ich, dass Toprak so reagieren würde. Ich sah, wie er das Gas nicht ganz aufdrehte, um innen zu bleiben. Also gab ich Vollgas und blieb außen. Mein Hinterreifen drehte wie verrückt durch, aber ich konnte mehr Speed aus der Kurve mitnehmen. Ich habe ihn in der letzten Kurve nicht wegen meines Motorrads überholt, sondern weil ich in schnellen Kurven sehr stark bin. Alle sagen, ich wäre im letzten Sektor 4/10 sec schneller. Das stimmt, aber 0,35 sec davon hole ich in der Kurve. Ich nehme den Speed bis zur Hälfte der Geraden mit, danach ist mein Speed nicht höher. In der letzten Kurve geht es bergab, dadurch macht es sich noch mehr bemerkbar, dass ich von dort so viel Geschwindigkeit mitnehme. Diese Kurve ist der Schlüssel für gute Beschleunigung.»