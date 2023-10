Iker Lecuona (HRC): Wieso er langsamer machen musste

Iker Lecuona war bei der Superbike-WM in Portimao der schnellste Honda-Pilot. Im Sprint war auf seiner CBR1000RR-R sogar kurzzeitig das Podium zum Greifen nah.

In der Superpole und im Superpole-Race sicherte sich Iker Lecuona beide Mal Startplätze in der zweiten Reihe. In den Hauptrennen kam er als Achter und Siebter ins Ziel. «Ich bin mit diesem Wochenende sehr zufrieden», freute er sich. «Um ehrlich zu sein, habe ich erwartet, mehr kämpfen zu müssen. Das Team hat einen guten Job gemacht. Wir fuhren seit Freitag mit dem gleichen Motorrad-Setup. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen.»

Am Samstag fuhr der HRC-Pilot in der Superpole die sechstschnellste Zeit. Im ersten Lauf überquerte er nach einem spannenden Zweikampf mit Garrett Gerloff (BMW) als Achter die Ziellinie.

Im Sprintrennen am Sonntagvormittag war Lecuona sehr gut drauf. Auf Platz 4 liegend kratzte er zur Mitte des Rennens sogar am Podium. «Das Superpole-Race lief gut. Zwischenzeitig dachte ich, dass ich aufs Podium fahren kann. Ich war nur drei Sekunden vom Drittplatzierten entfernt», ärgerte sich der Spanier. «Ich merkte, dass ich langsamer machen muss, um die Reifen nicht zu zerstören. Platz 5 war schließlich ein sehr gutes Ergebnis. Ich sicherte mir eine gute Startposition für das Rennen am Nachmittag.»

Seinen hart erkämpften Startplatz verteidigte der Honda-Pilot so gut er konnte. In der ersten Runde auf Platz 6 zurückgefallen, hielt er diese Position beinahe das gesamte Rennen über. Zwei Runden vor Schluss hatte er mit Problemen zu kämpfen und verlor einen weiteren Platz. «Mehrere Runden fuhr ich sehr schnell. Zur Rennmitte waren meine Reifen bereits sehr verschlissen, wodurch das Chattering begann», bedauerte Lecuona. «Als Danilo Petrucci und Dominique Aegerter mich einholten, habe ich trotz der Umstände versucht, das Bestmögliche herauszuholen. Beide gingen an mir vorbei, aber Dominique konnte ich kurz vor Schluss wieder einholen.»

Auf den letzten Stopp der Superbike-WM in Jerez freut er sich schon: «Jetzt haben wir drei Wochen Zeit, um neue Energie zu tanken. Mit einer positiven Einstellung bereiten wir uns auf die letzten beiden Rennen der Saison vor.»

Dort kann sich in der Gesamtwertung noch viel tun: Alex Lowes, Xavi Vierge, Remy Gardner, Domi Aegerter, Iker Lecuona und Garrett Gerloff auf den WM-Rängen 8 bis 13 trennen lediglich fünf Punkte!