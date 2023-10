Ein Sieg fehlt: Johnny Rea will Agostini überflügeln

Ein Sieg von Jonathan Rea beim Finale der Superbike-WM 2023 in Jerez ist schwierig, aber nicht unmöglich zu erreichen. Es würde den Kawasaki-Piloten zum alleinigen Rekordhalter und Legende Giacomo Agostini zur Nummer zwe

Der Sieg im ersten Lauf der Superbike-WM 2023 in Most war der 119. Triumph von Jonathan Rea in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. Hinzukommen drei Siege in der Supersport-WM, womit der sechsfache Weltmeister bei 122 WM-Siegen hält – eine unglaubliche Leistung!

An jenem 29. Juli in Tschechien zog der 36-Jährige mit dem Italiener Giacomo Agostini gleich, der in den 1960er- und 1970er-Jahren sieben 350er-WM- und acht 500er-WM-Titel erreichte und in diesen beiden Kategorien ebenfalls 122 Siege feierte.

Rea könnte also beim Saisonfinale in Jerez alleiniger Rekordhalter werden! «Ich kenne und jage diese Statistik», sagte der Kawasaki im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, der für das Rennwochenende am 28./29. Oktober auf der spanischen Piste jedoch nicht sehr zuversichtsichtlich ist. «Der Titel ist nicht möglich, aber es wäre schön, ein weiteres Rennen zu gewinnen. In Most habe ich die Gelegenheit genutzt, während ich in Portimão im Superpole-Race eine gute Gelegenheit verpasst habe. Ich habe aber das Gefühl, dass es meine letzte Chance war, mit Kawasaki zu gewinnen, da ich für Jerez keine großen Erwartungen habe.»