Alex Lowes: «Sam wird mir das Leben schwer machen»

In der Superbike-WM 2024 kreuzen sich nach langer Zeit die Karrieren der Zwillinge Brüder Alex und Sam Lowes. Was der Kawasaki-Werkspilot

Über viele Jahre war für Alex und Sam Lowes völlig normal, gemeinsam in der Startaufstellung zu stehen und gegeneinander zu kämpfen. Zuletzt war das aber 15 Jahren der Fall, 2008 in der Superstock-600. Danach orientierte sich Alex in Richtung 1000er-Motorräder, Sam blieb der Supersport-Kategorie treu. Und als Sam nach dem Gewinn der Supersport-WM 2013 in die Moto2 wechselte, entwickelten sie ihre Karrieren in ganz unterschiedliche Richtungen.

Seit 13. Juli wissen wir: Sam kehrt als zehnfacher Moto2-Sieger und mit MotoGP-Erfahrung ins Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft zurück. Im neuen Superbike-Team MarcVDS wird er eine konkurrenzfähige Ducati V4R pilotieren. Bruder Alex, beide sind seit 14. September 33 Jahre alt, erwartet einen schwer zu besiegenden Gegner. «Ich war dabei, als er im Winter mit einer R1 trainierte – und er war unglaublich schnell», sagte der Kawasaki-Werkspilot.

Noch hat sein Zwillingsbruder aber keinen Test mit der Ducati gefahren. Weil die Moto2-Saison erst am 26. November endet, bleibt dafür bis zum Saisonauftakt auf Phillip Island auch nicht viel Zeit. Denn im Dezember und Januar kann in Europa kaum sinnvoll getestet werden.

«Ich bin selbst gespannt, wie es bei ihm laufen wird. Wenn er gut mit den Reifen zurechtkommt, wird er natürlich sehr schnell sein – jeder mit einer Ducati ist schnell», sagte der aktuelle WM-Neunte im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wenn sie also im Winter ein Motorrad für Tests haben und er versteht, wie er es fahren muss, wird er schnell sein. Klar, machte er in Vergangenheit Fehler, er hat aber auch nicht umsonst GP-Siege eingefahren. Er wird mir im nächsten Jahr das Leben schwer machen – aber das wird großartig!»