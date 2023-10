Offiziell: Andrea Iannone mit Ducati in der SBK-WM

Es war seit Monaten ein offenes Geheimnis, jetzt hat das Team Go Eleven Ducati bestätigt: Der 34-jährige Andrea Iannone wird für sie die Superbike-WM 2024 bestreiten und den Platz von Philipp Öttl übernehmen.

Am 16. Dezember 2023 endet die vierjährige Dopingsperre von Andrea Iannone, die er wegen der Einnahme des verbotenen Stoffs Drostanolon nach dem Sepang-GP am 3. November 2019 erhielt.



Seit 2022 bemüht sich der inzwischen 34-Jährige intensiv um die Rückkehr in den professionellen Rennsport, seit vergangenen Juli wurden die Gespräche mit dem Team Go Eleven Ducati konkret, für das diese Saison der Deutsche Philipp Öttl fährt.

Iannone kann auf die Unterstützung von Ducati Corse General Manager Gigi Dall’Igna bauen. «Andrea ist ein Fahrer, der zu Beginn meiner Ducati-Zeit für mich wichtig war», erzählte der Italiener SPEEDWEEK.com. «Er hat schon in der 125-ccm-WM Rennen für mich gewonnen. Aber wichtiger ist, dass er bei Ducati war, als ich Ende 2013 dort begonnen habe. Er sorgte nachher 2016 in Spielberg für den ersten Ducati-MotoGP-Sieg seit 2010. Ich bin ein Mann, der für diese Verdienste dankbar ist und sie respektiert.»

Soeben hat das Go-Eleven-Team die Verpflichtung des 13-fachen GP-Siegers (1 MotoGP) für die Superbike-WM 2024 bestätigt.



«Ich habe lange auf diesen Moment gewartet und bin jetzt endlich wieder auf dem richtigen Weg, auf dem ich mein Leben verbracht habe», teilte Iannone mit. «Ich danke Gigi Dall‘Igna, Paolo Ciabatti, Claudio Domenicali, Marco Zambenedetti und dem gesamten Go-Eleven-Team für ihr Vertrauen. Mit ihrer Unterstützung habe ich die Begeisterung, die ich als Kind hatte, wiederentdeckt. Ich bin aufgekratzt.»

Zambenedetti, der Technische Koordinator von Ducati Corse für die Superbike-WM, bemerkte: «Ich freue mich, dass Andrea zu Ducati zurückkehrt. Er ist ein talentierter Fahrer, der diesem Sport noch viel zu geben hat. Nach einer so langen Pause wird es wichtig sein, ihm die nötige Zeit zu geben, wieder eins mit dem Motorrad zu werden. Er wird ein erfahrenes Team an seiner Seite haben, das ihn bestmöglich unterstützt. Ich kann es kaum erwarten, ihn mit all den anderen Fahrern auf der Strecke zu sehen.»

Iannones Dopingsperre endet zwar erst am 16. Dezember 2023. Doch im Anti-Doping-Code des Motorrad-Weltverbands FIM, der den Vorgaben der World Anti Doping Agency (WADA) folgt, gibt es Paragraph 10.14.2., in dem zusammenfassend steht, dass ein Fahrer zwei Monate vor Ablauf der Strafe ins Training zurückkehren darf – also ab dem 17. Oktober 2023.

Inzwischen hat Go Eleven von der WADA die Bestätigung erhalten, dass sie die Regeln gleich auslegt, Iannone darf beim ersten Wintertest am 31. Oktober und 1. November auf dem Circuito de Jerez dabei sein und wird dort erstmals die SBK-Rennversion der Panigale V4R fahren.

Wie es mit Öttl sportlich weitergeht, ist unklar. Nachdem sich die Möglichkeit bei Motocorsa Ducati zerschlagen hat, prüft der Bayer verschiedene andere Optionen, darunter der Verbleib in der Superbike-WM mit einem Yamaha-Team.

Fahrer und Teams der Superbike-WM 2024:

Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing:

GMT94:



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE:



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti:

Orelac:

Pedercini:



Fett = offiziell bestätigt