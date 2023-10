SBK-Legende Ben Spies (39) wird Ducati-Teamchef

Ben Spies kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Der fünffache AMA-Champion und Superbike-Weltmeister von 2009 wird Teamchef des neuen Supersport-Teams Rahal Ducati Moto in der MotoAmerica.

Bobby und Graham Rahal sind Vater und Sohn, beide haben sich in der IndyCar-Szene einen Namen gemacht. Zusammen haben sie sich entschlossen, ein Team in der Supersport-Kategorie der MotoAmerica zu gründen. Eingesetzt werden zwei Ducati Panigale 955 V2.

Als Teamchef wurde mit Ben Spies eine international bekannte und gut vernetzte Persönlichkeit verpflichtet. Der Texaner ist fünffacher AMA-Superbike-Champion, Superbike-Weltmeister von 2009 und MotoGP-Sieger.

Spies war frühzeitig in das Projekt eingebunden. «Ich wurde vor ein paar Monaten angesprochen und gefragt, ob ich dabei sein möchte, um mit meinem Wissen dem Team und den Fahrern zu helfen, und es war für mich ein klarer Fall. Ich war sofort Feuer und Flamme», sagte Spies. «In den letzten zwei bis drei Jahren hat die MotoAmerica bei den Fans einen großen Aufschwung erlebt. Die Rahals kommen jetzt und werden wahrscheinlich ein oder zwei andere Firmen dazu bringen, weitere Teams zu gründen, und ich sehe das als eine wirklich gute Sache an. Ich freue mich einfach darauf, wieder im Fahrerlager zu sein und dem Team mit meinem Wissen zu helfen und den Fahrern an den Wochenenden mit Strategien und all dem zu helfen.»

Für die Rahals hat das Engagement in der MotoAmerica eine direkte Verbindung zu ihren Geschäften. Graham besitzt in den USA zwei Ducati-Stores sowie eine Folierungswerkstatt, über die der Kontakt zum Folienhersteller Xpel entstand. Bobby wiederum ist Inhaber von Autohäusern europäischer Marken – von BMW über Jaguar, Land Rover, Mercedes und Volvo – und hat darüber ebenfalls Geschäftsbeziehungen zu Xpel.

«Mein Vater hatte schon immer eine große Leidenschaft für Motorräder. Meine Liebe zum Rennsport und zu Ducati wurde durch ihn entfacht. Ich liebe diese Marke», erklärte Graham Rahal seine Beteiligung. «Das Rennteam verbindet alles perfekt. Unser Projekt ist auf mehrere Jahre ausgelegt. Die Verpflichtung von Ben Spies als Teamchef ist ein echter Gewinn für unser Programm. Das wird ein großartiges Abenteuer für unsere Organisation und Ducati und etwas, das wir in der Zukunft ausbauen und hoffentlich mit der Ducati Panigale V2 erfolgreich sein können.»