Remy Gardner (2./Yamaha): «Keine überragende Runde»

Als Zweiter am ersten Trainingstag der Superbike-WM 2023 in Jerez überraschte Remy Gardner mit einer starken Performance. Im Gespräch mit SPEEDWEEK.com relativierte der Yamaha-Pilot seine Leistung.

Die freien Trainings am Freitag in Jerez gestaltete sich für die Piloten schwierig. Nach einem nächtlichen Regenschauer war die Strecke noch nass und sinnvolle Abstimmungsarbeit war nicht möglich. Am Nachmittag war der Asphalt stellenweise immer noch feucht und bot wenig Grip. Die Bestzeit von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:40,312 min war 1,3 sec langsamer als der Rundenrekord.

Als Zweiter büßte Remy Gardner vom Yamaha-Junior-Team GRT 0,2 sec ein. Der Australier wurde in der zweiten Saisonhälfte immer stärker und liegt als WM-Zehnter nur einen Punkt hinter dem Achten, Honda-Pilot Xavi Vierge.

Willkommen in Jerez, Xavi Vierge, Garrett Gerloff, Remy Gardner, Alvaro Bautista, Dominique Aegerter, Michael Ruben Rinaldi, Florian Alt, Axel Bassani, Philipp Öttl, Bautista und Razgatlioglu, Andrea Locatelli, Toprak Razgatlioglu, Scott Redding, Jonathan Rea, Bautista und Razgatlioglu, Remy Gardner, Michael van der Mark, Alex Lowes, Andrea Locatelli, Danilo Petrucci

Zufrieden mit dem zweiten Training wirkte der 25-Jährige jedoch nicht. Als einziger der Top-6 verwendete er für seine schnellste Runde einen Qualifyer-Reifen. «In der zweiten Session hatten wir viel zu erledigen, umso entspannter verlief das erste Training», schmunzelte der Teamkollege von Dominique Aegerter. «Am Nachmittag lief es nicht gerade überragend. Am Ende haben wir einen Qualifyer-Reifen verwendet, allerdings war auch diese schnelle Runde nicht wirklich gut. Ohne Fehler hätte es eine 1:39 min werden müssen. Am besten komme ich mit dem SCX zurecht. Die Pace ist nicht so schlecht, auch wenn uns noch ein wenig fehlt. Mit den Daten von Freitag werden wir versuchen, noch ein paar Zehntelsekunden zu finden.»

Am Nachmittag passierten einige Stürze, beinahe hätte es auch Gardner erwischt. «Ich hatte einige kritische Momente», bestätigte Gardner. «Die Bedingungen waren nicht ideal, nur einen halben Meter neben der Ideallinie war man in Sturzgefahr. Das Klügste, was man machen konnte, war einfach nur Runden abzuspulen und auf Nummer sicher zu gehen.»