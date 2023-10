Alvaro Bautista droht mit Rücktritt – Toprak lacht

Für die Superbike-WM 2024 muss der zweifache Champion Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) Stand heute 6,5 Kilogramm zusätzlich an seine Ducati Panigale montieren. Gerät er deswegen in Lebensgefahr?

In der Superbike-WM 2024 ist erstmals ein Mindestgewicht für Rennfahrer in voller Montur vorgeschrieben. Diesbezüglich kamen die Herstellervereinigung MSMA, Promoter Dorna und der Weltverband FIM zur Übereinkunft, sich nicht am schwersten zu orientieren, sondern haben als Richtwert 80 kg definiert. Wer darunter liegt, muss 50 Prozent der Differenz als zusätzliches Gewicht an sein Motorrad packen, womit sich dessen Mindestgewicht von 168 kg automatisch erhöht. Wiegt ein Fahrer beispielsweise 66 kg, betrüge die Differenz 14 kg, es würde also ein Zusatzgewicht von 7 kg fällig.

«Ich glaube nicht, dass viel Zusatzgewicht am Motorrad sicher ist», kritisiert Weltmeister Alvaro Bautista, der in voller Montur derzeit 67 kg wiegt. «Das Problem ist, dass ich schon jetzt esse, was ich will. Ich selbst kann nicht viele Kilogramm zulegen. Ich werde das mit dem Zusatzgewicht am Motorrad testen. Wenn es schwerer ist, dann werde ich mehr Bewegung im Bike haben. Dadurch wird es schwieriger zu kontrollieren sein. Und im Fall eines Crashs braucht es mehr Sturzraum. Also ist es in sämtlichen Aspekten unsicherer. Sie haben es trotzdem beschlossen. Also muss ich es versuchen und schauen, wie ich mich dabei fühle. Stand jetzt fahre ich 2024 Rennen. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass das Motorrad damit gefährlicher als nötig ist, dann bleibe ich vielleicht daheim. Ich will mein Leben nicht mehr als notwendig riskieren. Mal sehen, wie es ist. Nach dem Test mache ich mir Gedanken über nächstes Jahr – für mich macht diese Regel keinen Sinn.»

«Meiner Meinung ändert sich durch diese Regel für nächstes Jahr gar nichts», konterte Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu. «Er muss vielleicht 5 Kilogramm an sein Motorrad packen, das ändert nichts.» Und ergänzte schmunzelnd: «Er sollte sich deswegen nicht fürchten. 5 oder 8 Kilogramm sind nichts, das ist kein Problem. Was soll daran gefährlich sein? Er ist ein Weltmeister, come on.»