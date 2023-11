Scott Redding überzeugt: Bonovo BMW die bessere Wahl

Für Scott Redding ändert sich für die Superbike-WM 2024 bei Bonovo action auf den ersten Blick nicht viel. Der Engländer sieht viel Vertrautes, spürt aber auch viele positive Aspekte im deutschen BMW-Team.

Nach zwei Jahren mit Shaun Muir Racing (ROKiT BMW) Team packte Scott Redding seine Tasche und zog eine Box weiter zu Bonovo action, wo er als Teamkollege von Garrett Gerloff weiter die BMW M1000RR fahren wird. Der Engländer übernimmt im deutschen Team das Motorrad und die Crew von Loris Baz, der für 2024 durch den Rost fiel.

Sein Debüt im neuen Umfeld gab Redding am Dienstag beim Jerez-Test. Weil es immer wieder leicht regnete, fuhr der 30-Jährige wie die meisten Teilnehmer nicht viele Runden. «Es hat einfach nicht genug geregnet, die Strecke war nicht wirklich nass. Regenreifen gehen schnell kaputt, mit anderen Reifen ist die Sturzgefahr aber groß», bedauerte Redding. «Wenn es am Mittwoch richtig nass ist, werde ich an der Regenabstimmung arbeiten. Lieber wäre mir aber, wenn es komplett trocken ist. Problematisch ist, wie schon am Rennwochenende, dass die Strecke nur langsam trocknet.»

Umso mehr Zeit hatte der Vizeweltmeister von 2020, sich mit seiner neuen Crew anzufreunden. «Der erste Tag mit dem Team war einmalig und überraschend. Ich wurde noch nie so herzlich von einem Team aufgenommen», zeigte sich Redding begeistert. «Die Atmosphäre ist entspannt und locker, jeder redet mit dem anderen, auch beide Seiten der Garage miteinander – ich finde das gut. Ich habe das Gefühl, dieses Umfeld passt besser zu mir und mit diesem Wissen in den Winter zu gehen, tut gut. Das Motorrad und die Farben sind wie vorher, deshalb fühlt sich alles vertraut an. Es sind neue Leute, aber wir verstanden uns Anhieb gut. Manchmal braucht man eine Weile, bis man sich aneinander gewöhnt hat, aber nicht dieses Mal.»

Während Redding im Bonovo-Team mit der bisherigen Crew von Baz arbeitet, nahm er seinen Elektronik-Ingenieur Niklas Winkler von SMR mit. «Mir war wichtig, dass ich weiter mit Niklas zusammenarbeiten kann. Die BMW-Elektronik ist etwas komplizierter als von anderen Herstellern, deshalb wollte ich nicht mit jemandem arbeiten, der zuerst lernen muss, was ich mag oder nicht mag», erklärte der BMW-Pilot.

Zeiten SBK-Test Jerez, Dienstag (31. Oktober):

1. Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39,837 min

2. Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec

3. Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4. Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5. Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6. Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7. Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8. Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9. Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1,356

10. Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11. Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12. Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13. Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14. Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15. Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16. Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429