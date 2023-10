Mackenzie steigt mit Honda in die Superbike-WM auf 31.10.2023 - 15:07 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Tarran Mackenzie freut sich über die Superbike-Chance

Tarran Mackenzie hat auf der Petronas-Honda eine schwierige Saison in der Supersport-WM hinter sich, kann aber einen Sieg in Most vorweisen. Für seinen Einsatz wird er von Teamchefin Midori Moriwaki befördert.