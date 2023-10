Zusatzgewicht für Alvaro Bautista: Nicht an Tag 1

Alvaro Bautista in Jerez

Vergangenen Samstag den Weltmeistertitel geholt, begannen für Alvaro Bautista am Dienstag die ersten Superbike-Tests für 2024. In Jerez legen er und das Ducati-Werksteam den Fokus auf die Gewichtserhöhung.

Drei Tage, nachdem Alvaro Bautista zum zweiten Mal zum Superbike-Weltmeister gekürt wurde, bereitet er sich schon auf die nächste Saison vor. In Kurve 13 wurde er am ersten der beiden Testtage in Jerez Opfer des teilweise feuchten Belags. «Es ist nicht leicht, diese Stellen zu erkennen», gab er zu. «Zur Mitte der Kurve lehnte ich mich rein und rutschte über das Heck weg. Glücklicherweise hatte ich keinen Highsider und mir geht es gut.»

Anders als sein neuer Teamkollege, Rookie Nicolo Bulega, nutzt der 38-Jährige die Tage in Jerez, um sich den bevorstehenden Änderungen des Regelwerks zu stellen. 2024 müssen Fahrer, die unter dem Referenzgewicht von 80 kg in voller Montur liegen, Ballast ans Motorrad packen. «Wir wollten hier erste Fahrten mit erhöhtem Gewicht ausprobieren», erklärte er gegenüber SPEEDWEEK.com. «Das war aufgrund des Wetters aber nicht möglich. Wir werden sehen, wie die Bedingungen am Mittwoch sind. Die Idee ist, etwas Gewicht anzubringen und zu schauen, wie es sich anfühlt.»

Viele Fahrer wechselten im Gegensatz zu 2024 das Lager und treten nächstes Jahr auf anderen Maschinen gegen Bautista an. «Ich hatte noch keine Gelegenheit, sie auf der Strecke zu sehen», schilderte der Ducati-Werkspilot. Auch Bautista weiß, dass solche Testtage wenig Aussagekraft haben. «Es ist der erste Test. Bis zum ersten Rennen wird sich im Feld noch einiges ändern. Wir müssen die Leistung beim letzten Test in Australien abwarten. Dann haben wir eine realistischere Einschätzung, wie stark die Konkurrenz ist.»

Zeiten SBK-Test Jerez, Dienstag (31. Oktober):

1. Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39,837 min

2. Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec

3. Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4. Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5. Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6. Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7. Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8. Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9. Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1,356

10. Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11. Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12. Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13. Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14. Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15. Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16. Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17. Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429