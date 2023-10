Jerez-Test, Dienstag: Gardner vorne, Rea schnell

Weil es auf dem Circuito de Jerez seit 12 Uhr immer wieder regnet, fuhren sämtliche Superbike-WM-Piloten ihr schnellste Runde am ersten Tag der Wintertests am Vormittag. Jonathan Rea und Alvaro Bautista stürzten.

Sämtliche Bestzeiten wurden am Dienstag in Jerez in den zwei Stunden am Vormittag gefahren, seit dem Mittag ist die Strecke nass. Die meisten Fahrer sparten sich deshalb einen halben Testtag.

Für die Bestzeit sorgte GRT-Yamaha-Pilot Remy Gardner mit 1:39,837 min. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde fuhr Alvaro Bautista (Ducati) 2019 im Superpole-Race in 1:39,004 min, den Pole-Rekord stellte Jonathan Rea (Kawasaki) im gleichen Jahr mit 1:38,247 min auf.

Wie immer bei Testfahrten gilt: Die Zeiten haben nur teilweise Aussagekraft, weil die Teams sehr unterschiedliche Programme verfolgen.

Sowohl Yamaha-Neuling Jonathan Rea als auch Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) hatten in der letzten Kurve einen Ausrutscher, blieben aber unverletzt. Rea fuhr nur zwölf Runden, landete aber auf dem vierten Platz. Der Nordire hat schon den ganzen Tag ein Dauergrinsen im Gesicht, er ist offensichtlich sehr zufrieden mit seinem Wechsel zu Yamaha.

Zeiten SBK-Test Jerez, Dienstag (31. Oktober):

1. Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39,837 min

2. Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec

3. Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4. Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5. Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6. Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7. Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8. Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9. Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1,356

10. Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11. Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12. Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13. Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14. Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15. Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16. Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429