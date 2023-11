Bautista über Bulega: «Das habe ich nicht erwartet»

Nicolò Bulega (Ducati) absolvierte einen erfolgreichen Superbike-Test in Jerez. Für ihn ging es vor allem darum, die DNA der V4R besser zu verstehen. Am zweiten Tag war er sogar schneller als Teamkollege Alvaro Bautista.

Superbike-Rookie Nicolò Bulega (Ducati) landete am zweiten Testtag in Jerez auf dem beeindruckenden zweiten Platz – 0,278 sec hinter Remy Gardner (GRT Yamaha). Die Umstellung von der Ducati V2 auf die V4R ist dem Italiener geglückt, der Supersport-Weltmeister hatte zuvor bereits einige Testtage auf dem Superbike. Bulega kann mit dem Jerez-Test zufrieden sein: «Es war sehr gut, wir haben aber nicht viel ausprobiert während dieser beiden Tage. Am Dienstag haben wir nur 20 Runden absolviert, am Mittwoch sind wir auch nur einen halben Tag gefahren. Ich bin aber sehr happy, denn ich war schnell und das, obwohl ich nur bei 85% war. Ich lerne immer noch das neue Bike zu verstehen und mit meinem neuen Team zu kommunizieren. Es ist deshalb wichtig für mich, möglichst viele Kilometer auf dem Bike zu absolvieren.»

Für Bulega war es eine Premiere mit dem Qualifyer-Hinterreifen. Der Italiener zeigte sich beeindruckt von dessen Performance: «Pirelli macht wie immer einen großartigen Job. Ich fühlte mich gut, gleichzeitig war es aber schwer, wegen der Power des Bikes den Charakter des Reifens zu verstehen. Aber ich bin happy, weil ich schnell war. Wir können uns immer noch verbessern, aber es war ein guter Start.»

Der 24-Jährige teilt jetzt die Box mit Weltmeister Alvaro Bautista. In der Zeitenliste ist Bulega am zweiten Testtag deutlich vor seinem neuen Teamkollegen zu finden. Hat ihn das überrascht? «Ich weiß nicht, an was Alvaro gearbeitet hat. Ich möchte aber nicht nur Alvaro schlagen, sondern jeden», gibt sich Bulega selbstbewusst. «Alvaro ist die Referenz bei Ducati, weil er der Beste ist. Alvaro ist schnell und es wird sehr schwer, ihn zu schlagen.»

Umgekehrt weiß auch Bautista um die Stärken seines Teamkollegen und meinte: «Ich weiß, dass er sehr schnell ist, er hatte auch schon drei oder vier Tests vorher. Er kannte das Motorrad und hat eine Grundabstimmung. Dass er vor mir landete, habe ich nicht erwartet und gleichzeitig doch. Er hat schnell ein gutes Gefühl für das Motorrad bekommen.»

Um dieses Gefühl weiterhin zu verbessern, hat Bulega einige Gelegenheiten bei den nächsten Tests: «Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Ich muss vor allem das Bike besser kennenlernen und dessen DNA besser verstehen. Es ist komplexer als die Supersport-Maschine – die Bremsen, der Motor und mehr Elektronik.»

Neben Bulega beeindruckte am zweiten Testtag auch Andrea Iannone mit seinem Speed auf der V4R. Wie schätzt der Ducati-Werkspilot das Potenzial seines Landsmanns ein? «Andrea ist unglaublich talentiert. Ich habe erwartet, dass er schnell ist – zwar nicht ganz so schnell, aber schnell. Andrea war einer der schnellsten Fahrer in der MotoGP, deshalb ist es normal, dass er schnell ist. Er wird von Anfang an ein starker Fahrer sein.»