Ducati: Weshalb Alvaro Bautistas MotoGP-Test ausfiel 01.11.2023 - 19:51 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Alvaro Bautista in Jerez

Das am Dienstag schlechte Wetter in Jerez stellte den Testplan von Ducati auf den Kopf. Am Mittwoch konzentrierte sich Weltmeister Alvaro Bautista auf die Arbeit am Superbike, statt auf die MotoGP-Maschine zu hüpfen.