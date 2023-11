Gute News: Pedercini Kawasaki in SBK-WM 2024 dabei

Das Pedercini-Team gehört zu den Urgesteinen der Superbike-WM und mischt seit 26 Saisons mit. Seit diesem Jahr gibt es eine Kooperation mit Vinales Racing – so wird es auch bleiben.

Team Pedercini Racing, kurz TPR, spannte für 2023 mit dem ehemaligen Supersport-300-Team Vinales Racing aus Spanien zusammen, welches dem Vater von MotoGP-Pilot Maverick Vinales gehört. Augenfällig war die optische Änderung, die Kawasaki ZX-10RR war dieses Jahr in Orange, Hellblau, Schwarz und Weiß lackiert und hob sich deutlich von den sonst grünen Bikes ab.

Als Fahrer brachte das Vinales-Team Isaac ein, einen Cousin von Maverick. Die Fahrer auf Kundenmaschinen von Kawasaki taten sich mit dem unterlegenen Material allesamt schwer, der am 6. November 30-Jährige schaffte es in 27 Rennen in dieser Saison nur einmal in die Punkte – als 15. im ersten Lauf in Donington Park.

Seit 1998 hat das Pedercini-Team nur drei Veranstaltungen in der Superbike-WM verpasst: Die beiden Übersee-Events zu Beginn der Saison 2023 in Australien und Indonesien sowie das Finale in Jerez, welches als Ersatz für Argentinien in den Kalender gerückt war.

Gegenüber SPEEDWEEK.com bestätigte Teamchef Lucio Pedercini, dass seine Truppe auch 2024 mit Isaac Vinales dabei sein wird – voraussichtlich geht es mit Material von Kawasaki weiter. Ob Pedercini ab den ersten Rennen in Australien Ende Februar dabei ist oder nur bei den Europa-Events – also allen weiteren –, ist offen und hängt von den nächstjährigen Partnern ab.

Fahrer und Teams der Superbike-WM 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven: Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Öttl? Ray?

GMT94: Ray? Öttl?



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat?

Pedercini: Isaac Vinales (E)



Fett = offiziell bestätigt