Garrett Gerloff (BMW): Pole geholt, Wette gewonnen

Garrett Gerloff führt bei YouTube einen unterhaltsamen Blog. In seinem jüngsten Video betätigt sich der BMW-Pilot als Tätowierer, nachdem er mit der Pole bei der Superbike-WM in Magny-Cours eine Wette gewonnen hatte.

Mit starken Ergebnissen im letzten Saisondrittel mauserte sich Garrett Gerloff zum besten BMW-Piloten in der Superbike-WM 2023, auch wenn Platz 13 mit 144 Punkten nicht seinen Vorstellungen entsprach. Zweitbester Fahrer mit einer M1000RR wurde der Engländer Scott Redding mit 126 Punkten, der in der kommenden Saison Teamkollege des Texaners bei Bonovo action sein wird.

Highlight von Gerloff in diesem Jahr das Meeting in Magny-Cours, als er überraschend auf Pole und in den beiden Hauptrennen die Plätze 4 und 5 erreichte. Im Superpole-Race wurde er damals von Redding abgeräumt. Wie sich nun herausstellte, war seine erste Pole-Position für den 28-Jährigen besonders wertvoll.

Denn zu Saisonbeginn schloss Gerloff mit seinem Kumpel Aleix eine Wette ab. Für jedes Rennwochenende ohne Pole und ohne Sieg musste er dem Spanier 100 Euro zahlen. Sollte er es aber schaffen, müsste sich Aleix die Startnummer 31 des BMW-Piloten auf die Haut tätowieren lassen. Gerloff legte selbst Hand an und hielt das Ergebnis in seinem Video-Blog auf YouTube fest.

«Er ist einer meiner größten Kritiker und er meinte, dass ich es in diesem Jahr nicht auf Pole oder auf das Podium schaffe. Und jetzt sind wir hier bei ‹Evil Skin›», sagte Gerloff grinsend in die Kamera. «Zuvor habe ich ihm schon ein paar Hundert Euro bezahlen müssen, also ist es eine Win-win-Situation. Er bekam Geld, ich das Tattoo.»