Puccetti mit Werks-Kawasaki: Rettung für Tito Rabat?

Der ehemalige Moto2-Weltmeister Tito Rabat bleibt in der Superbike-WM bislang deutlich hinter den Erwartungen. Dass das auch ein Stück weit mit dem Material zu tun hat, wurde Teamchef Manuel Puccetti in Jerez klar.

Einen mickrigen WM-Punkte hatte Tito Rabat vor dem Saisonfinale in Jerez auf dem Konto, den er als 15. im ersten Rennen in Most eingeheimst hat.



Für die Rennen in Südspanien erhielt das Puccetti-Team Werksmotorräder von Kawasaki. Der Unterschied war deutlich sichtbar: Als 17. lieferte Rabat sein bestes Qualifying-Resultat der Saison ab, in den Rennen brauste er auf die Positionen 11, 15 und 14. Das ist keine Offenbarung, war aber doch ein deutlicher Schritt nach vorne.

«Vor dem Wochenende sagte ich zu Rabat, wenn er aufs Podium fährt, mache ich mit ihm weiter», schmunzelte Puccetti im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Später gab ich ihm einen Nachlass mit Top-5. Scherz beiseite: Ich sagte ihm, wenn er sich gut schlägt, dann machen wir zusammen weiter. Es war nicht einfach für ihn. FP1 haben wir wegen nasser Strecke komplett verloren, für ihn waren der Motor und die Federelemente neu. Ich machte ihm deutlich, dass dieses Wochenende eine Chance für ihn darstellt – und es gibt keine weitere. Er soll nicht stürzen, keinen Mist bauen und schnell sein. Ich hatte Platzierungen zwischen 10 und 15 erwartet, wo sich die Satelliten-Teams von Kawasaki normal tummeln. Mit den Ergebnissen von Tito vom vergangenen Wochenende bin ich glücklich, uns ist ein Schritt gelungen. Am Sonntag verlor er 17 sec auf den Sieger, das ist gut für uns. Ich bin Kawasaki sehr dankbar, dass wir dieses Motorrad erhielten. Ich warte jetzt auf die Entscheidung, ob sie mich auch nächstes Jahr unterstützen.»

«Wenn das feststeht, dann schaue ich nach dem Fahrer», ergänzte der Teamchef. «Tito hat gute Arbeit geleistet, ich will den bestmöglichen Fahrer. Es geht nicht darum, dass er Geld mitbringt, er muss nur schnell sein. ‚Diggia‘ ist nicht mehr möglich, Baz kommt bei Kawasaki wohl nicht in Frage und mit Öttl habe ich bislang nur kurz geredet. Baldassarri wäre auch verfügbar. Bis Ende des Monats sollte ich mehr wissen.»



Kommt Rabat nicht bei Puccetti unter, ist seine Superbike-WM-Karriere beendet.