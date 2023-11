Anthony West (42): Jetzt Riding-Coach für jedermann

Als Rennfahrer befindet sich Anthony West in einem fortgeschrittenen Alter, ans Aufhören denkt er aber noch lange nicht. Seine immense Erfahrung aus 25 Jahren gibt der Australier kostengünstig weiter.

Für einen 42-Jährigen ist Anthony West noch in guter Form. In diesem Jahr bestreitet der Haudegen die australische Superbike-Meisterschaft und belegt aktuell den 13. Rang – am kommenden Wochenende findet in ‹The Bend› das Saisonfinale statt.

Rennmüde ist frühere GP-Pilot weiterhin nicht. In den Sommermonaten wird West die neuseeländische Superbike-Serie bestreiten. Sein Debüt gibt er im Rahmen der Suzuki International Series am 9./10. Dezember in Manfeild.

«Das wird eine neue Erfahrung für mich sein, da ich zum ersten Mal in Neuseeland sein werde. Ich bin in über 30 Ländern auf der ganzen Welt Rennen gefahren, aber noch nie in dem Land, das Australien am nächsten liegt, also freue ich mich sehr darauf», sagte der Australier, der mit seinem Team ‹Addicted to Track Racing› antreten wird.

Intensiv widmet sich West einer Tätigkeit als Riding-Coach für jedermann in seiner gleichnamigen Rider-Academy. In Gruppen von nur drei Fahrern trainiert er seine Schützlinge vom Flat-Track-Bike bis zum Superbike. West ist bescheiden: Für seine Dienste ruft der Tausendsassa umgerechnet 300 Euro auf.