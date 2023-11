Álvaro Bautista: Warum Phillip Island so wichtig war 30.11.2023 - 14:06 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Das erste Rennen der Superbike-WM 2023 war ein Regenrennen

In der Superbike-WM 2023 gewann Álvaro Bautista so viele Rennen in einer Saison wie kein Pilot vor ihm. Rückblickend sagt der Ducati-Pilot, dass sein Triumph im ersten Lauf auf Phillip Island der wichtigste war.