Lecuona und Vierge: Von Jakarta zum Portimão-Test

Die Motorsport-Begeisterung in Indonesien ist riesig, das bekamen einmal mehr die Honda-Werkspiloten Iker Lecuona und Xavi Vierge zu spüren. Dennoch fehlt der Mandalika Street Circuit im Kalender der Superbike-WM 2024.

An der Begeisterung der Bevölkerung lag es nicht, dass die Superbike-WM in diesem Jahr vorerst zum letzten Mal in Indonesien gastierte. Grund hierfür sind die hohen Kosten für den lokalen Veranstalter und die geringen Einnahmen. Das monatliche Durchschnittseinkommen in Indonesien beträgt unter 200 Euro, ein SBK-Ticket für 20 Euro wird so zum Luxusartikel.

Indonesien mit seinen 268 Millionen Einwohnern bleibt für die Branche aber ein wichtiger Markt. Auf Einladung von Schmierstoffhersteller MOTUL reisten die Honda-Werkspiloten aus Superbike-WM und MXGP zu einem Event in die Hauptstadt Jakarta, wo sie begeistert empfangen wurden. MOTUL ist Honda-Partner und Titel-Sponsor der seriennahen Weltmeisterschaft.

Berührungsängste durften Iker Lecuona und Xavi Vierge sowie Tim Gajser und Ruben Fernandez nicht haben. Neben persönlichen Treffen und Autogrammstunden stand eine Fahrt durch die pulsierende Hauptstadt auf dem Programm, in Begleitung von etwa 700 Indonesiern und ihren Motorrädern.

«Was ich an der Superbike-Meisterschaft liebe, ist die fanfreundliche Atmosphäre und die vielen Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu kommen – das ist genau mein Ding», sagte Lecuona. «Ich hatte also eine großartige Zeit, mit Xavi, Ruben und Tim. Ein großes Lob an MOTUL – man hat uns auf unglaubliche Weise beherbergt und uns ermöglicht haben, uns zu entspannen. Es war ein arbeitsreiches Jahr für mich, angefangen mit der Superbike-WM, zahlreichen Tests und MotoGP-Wildcards. Ich habe jeden Moment davon genossen, da der Rennsport meine größte Leidenschaft ist, aber es war auch ziemlich anstrengend. Nach einem letzten Test in Portugal freue ich mich auf einen wohlverdienten Urlaub!»

Das Honda-Duo wird am Montag seinen zweiten Test mit der CBR1000RR-R absolvieren. Am selben Tag gibt Toprak Razgatlioglu sein Debüt bei BMW.