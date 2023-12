Toprak kann auch einen BMW Kombi sliden lassen

Mit dem Wechsel zu BMW hat sich auch die Frage geklärt, welche Automarke Superbike-Star Toprak Razgatlioglu fährt. In den sozialen Medien zeigt der Weltmeister von 2021, wie er eine Familienkutsche um die Piste jagt.

Ob mit einem Auto, Side-by-Side, diversen Motorrädern, E-Scootern, Mountainbike oder Jetski – auf seinem Instagram-Account verwöhnt Toprak Razgatlioglu seine Fans mit allerlei Videos, die sein unfassbares Fahrtalent deutlich machen, egal auf und mit welchem Gefährt.

Drifts mit einem BMW Kombi – es handelt sich dabei zugegeben nicht um eine klassische Familienkutsche, sondern um einen M3 – beherrscht er ebenso spielerisch wie den Stoppie mit einem Roller oder wie er ein Side-by-Side quer auf zwei Rädern bewegt.

Der BMW-Neuzugang gibt aber auch einen Einblick in seinen Charakter und Humor. Spaß-Videos, zum Beispiel wie er in Lederkombi und Boxhandschuhe ein Training absolviert, stellt er ebenso online, wie große Gesten, als er in Donington Park und Barcelona an Teenager weitergibt oder wie er einen wildfremden Fußgänger auf seinem Motorrad mitfahren lässt.

Stöbern lohnt sich.