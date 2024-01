Danilo Petrucci (Ducati): Neue V4R, alte Probleme

Als Neunter wurde Danilo Petrucci beim Superbike-Test in Jerez unter Wert geschlagen. Der Ducati-Pilot reklamiert aber dasselbe Problem, das ihm schon im vergangenen Jahr das Leben schwer gemacht hat.

Als WM-Siebter 2023 mit drei Podestplätzen fuhr Danilo Petrucci eine starke Rookie-Saison in der Superbike-WM. Der beliebte Italiener hat sich das Ziel gesetzt, der erste Rennfahrer zu werden, der einen Etappensieg bei der Rallye Dakar sowie Rennsiege in MotoGP und in der seriennahen Weltmeisterschaft erzielt hat. Mit einer Ducati Panigale V4RS in der 2024er-Konfiguration hat der 33-Jährige dafür das derzeit beste Motorrad zur Verfügung.

Beim Jerez-Test in dieser Woche verbrachte der Barni-Pilot zwei Tage damit, sein neues Motorrad auf Änderungen im Reglement abzustimmen. Am zweiten Testtag fuhr Petrucci gegen 13 Uhr mit einem weichen SCQ-Reifen eine 1:38,907 min und war damit schneller als in der Superpole am Rennwochenende. Als andere Teilnehmer gegen Testende erneut mit einem Qualifyer-Reifen ausrückten und sich steigerten, blieb der ehemalige MotoGP-Pilot auf Rennreifen und rutschte auf Platz 9 ab.

Mit dem ersten Test des Jahres war Petrucci aus anderen Gründen unzufrieden. «Für mich war es kein guter Test. Er war okay, aber ich hätte gerne etwas mehr gemacht», brummte der Ducati-Pilot. «Wir haben die gleichen Probleme wie 2023: Ich bin schnell, kann mit neuen und weichen Reifen aber nicht wie die anderen einen Unterschied herausholen. Daran müssen wir arbeiten und herausfinden, worauf es ankommt, während ich gleichzeitig versuche, schnell zu sein.»

© Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Remy Gardner © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Sam Lowes © Gold & Goose Phillip Öttl © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Alex und Sam Lowes © Gold & Goose Bautista und Iannone © Gold & Goose Jonathan Rea Zurück Weiter

Petrucci weiß, dass er auf hohem Niveau klagt. Denn abgesehen vom überragenden Nicolò Bulega (Ducati) fehlten ihm auf die Top-Piloten lediglich 0,3 sec. «An beiden Tagen waren die Abstände in Bezug auf Rundenzeiten und Race-Pace gering. Wir sind nicht weit von den anderen entfernt, aber ich wollte am Ende dieser beiden Tage auf jeden Fall weiter vorn in der Gesamtwertung stehen», erklärte der Haudegen. «In Portimão werden wir noch viel Arbeit vor uns haben.»

Kombinierte Zeiten Superbike-WM-Test Jerez (24./25.1.):

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,809 min

2. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,536 sec

3. Scott Redding (GB), BMW, +0,763

4. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,829

5. Andrea Iannone(I), Ducati, +0,935

6. Garrett Gerloff (USA), BMW, +1,023

7. Sam Lowes (GB), Ducati, +1,043

8. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,062

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,098

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,134

11. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +1,180

12. Philipp Öttl (D), Yamaha, +1,230

13. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,415

14. Axel Bassani (I), Kawasaki, +1,604

15. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,695

16. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,774

17. Xavi Vierge (E), Honda, +2,106

18. Tito Rabat (E), Kawasaki, +2,291

19. Iker Lecuona (E), Honda, +2,428

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,057

21. Bradley Smith (GB), BMW, +3,457

22. Florian Marino (F), Kawasaki, +3,507